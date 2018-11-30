В период НЭПа (новой экономической политики) органы государственной власти организовывали массовые закупки зерна у крестьянства. Однако данные закупки осуществлялись нередко с большими трудностями, причинами которых являлись бедность большинства крестьянских хозяйств и заниженные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. В конце 1920-х гг., Когда происходило свертывание НЭПа, было принято решение о проведении коллективизации сельского хозяйства.

Суть ее заключалась в ликвидации мелких индивидуальных крестьянских хозяйств и включении их в состав крупных огосударствленных коллективных и государственных хозяйств — колхозов. Создание таких хозяйств соответствовало специфике командно-административной системы управления экономикой, которая утверждалась в это время и позволяла властям монопольно контролировать процесс производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Непосредственной предпосылкой всеобщей коллективизации стал хлебазаготовительный кризис 1927-1928 гг., в результате которого резко снизился экспорт зерна. Реакцией на кризис со стороны властей стало проведение чрезвычайных мер: насильственная конфискация зерна у крестьян, уголовные преследования в отношении укрывателей зерна.

Всеобщая коллективизация была начата зимой 1929-1930 г. Отдельные крестьянские хозяйства при их включении в колхозы ликвидировались; земля, рабочий скот и основные орудия труда переходили в собственность колхозов. Формально это выглядело как объединение индивидуальных хозяйств в коллективные, фактически — как государственная конфискация имущества индивидуальных хозяйств и преобразование крестьян в лишенных собственности сельскохозяйственных рабочих крупных хозяйств.

Крестьяне, которые отказывались входить в колхозы, облагались чрезвычайно высокими налогами: для них создавались неблагоприятные условия хозяйствования, что приводило к разорению. Данный фактор, а также административное давление, опасность репрессий вынуждали крестьян к вступлению в колхозы. Параллельно проводилось так называемое раскулачивание — принудительная конфискация имущества крестьян, которых власти относили к числу состоятельных и называли «кулаками». На практике к «кулакам» относили также тех крестьян, которые сопротивлялись вступлению в колхозы. Семьи раскулаченных крестьян вывозили в северные районы России, на Урал, в Казахстан или селили на специально выделенных территориях под административным надзором в качестве спецпоселенцев. Часть раскулаченных крестьян, прежде всего активные противники коллективизации, были заключенны и направлены в лагеря ГУЛАГ или расстреляны.

Подавляющее большинство крестьянства отрицательно относилось к массовой коллективизации, что приводило к развитию крестьянского движения. За зиму 1929-1930 гг. произошло 520 вооруженных выступлений крестьян, которые были подавлены властями. В то же время часть беднейшего крестьянства поддерживала коллективизацию под влиянием агитации большевиков и надежд на получение доли в ходе раздела имущества «кулаков».

Всеобщая коллективизация принесла следующие результаты:

- до 1939 г. было создано свыше 10 тыс. колхозов, в которые было включено свыше 90% крестьянских хозяйств; в пользовании колхозов находилось около 96% посевных площадей;

- в течение 1930-х гг. было раскулачено около 10-15% крестьянских хозяйств, около 600-700 тыс. человек были вывезены за пределы БССР;

- были введены обязательные поставки сельскохозяйственной продукции со стороны колхозов по ценам ниже в 10-12 раз рыночных, в результате чего государство получало значительные средства для ускоренной индустриализации;

- ускоренный процесс переселения рабочих из деревни в город; бывшие крестьяне, которые не желали входить в колхозы, пополняли ряды рабочего класса в промышленности;

- несколько улучшается материально-техническое обеспечение сельского хозяйства, центрами концентрации новой техники становятся государственные машинно-тракторные станции (на 1940 г. в восточной части БССР их насчитывалось 236 с тракторным парком до 9,7 тыс. машин), однако в целом технический уровень сельского хозяйства оставался невысок;

- уровень сельскохозяйственного производства в целом оставался на уровне до проведения коллективизации, а в некоторых ее областях даже наблюдался упадок (это объясняется тяжелым экономическим положением колхозов, отсутствием у колхозников стимулов к труду).

Подготовила Галина КОВАЛЕВА.



