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СЭЗ «Брест» презентовала в Израиле свои инвестиционные возможности
01.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Презентация инвестиционных возможностей свободной экономической зоны «Брест» состоялась 28 ноября 2018 г в посольстве Беларуси в Государстве Израиль, сообщает пресс-служба посольства.
Белорусскую сторону представляли заместитель главы администрации
Посол Беларуси Владимир Скворцов во вступительном слове информировал о позитивной динамике двустороннего сотрудничества с Израилем в различных сферах, отметив прежде всего поступательный рост взаимного товарооборота, который в 2017 г суммарно с услугами вплотную приблизился к рубежу в 200 млн долл.
Посол также акцентировал эффективную роль в этих процессах механизма совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, заседания которого в последний период проводятся на ежегодной основе.
Заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Игорь Вериго проинформировал представителей израильского делового сообщества об экономическом потенциале региона, инвестиционных возможностях, а также налоговых и таможенных льготах, предоставляемых иностранным резидентам
По завершении презентации состоялись переговоры белорусской делегации с рядом бизнесменов. Подписан протокол о намерениях между Администрацией СЭЗ «Брест» и Торговой палатой «Израиль-Беларусь» в Государстве Израиль. В центре внимания обсуждения находились перспективы реализации продукции резидентов СЭЗ на израильском рынке, в т. ч. с привлечением возможностей загранучреждения. Достигнута договоренность об обмене актуальной информацией с учетом взаимного интереса.
СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 77 предприятий-резидентов из 20 стран, на которых выпускается свыше 1000 наименований продукции.
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Презентация инвестиционных возможностей свободной экономической зоны «Брест» состоялась 28 ноября 2018 г в посольстве Беларуси в Государстве Израиль, сообщает...
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