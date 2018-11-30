Еврейские магазины, толкушка и «война» с Граевкой. Полуторавековая история Киевки

История всегда правдива, если её услышали от очевидцев. В этом случае мне повезло.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61117.php

Читать полностью в источнике с фото:





Собирая материалы о Киевке, я познакомилась с людьми, не просто хорошо знавшими историю своей малой родины, но и безмерно любившими её. Два поколения — отцы и дети. Каждый из них нашёл что рассказать о далёком и близком прошлом.



Поселение на окраине



История Киевской Слободы началась в 70-х годах XIX столетия. Возникла она в связи со строительством нового железнодорожного пути Брест – Ковель – Киев. Отсюда и название посёлка. Киевка одной из первых вошла в черту города, в 1929 году. Первыми жителями её стали служащие и рабочие железной дороги, затем ремесленники и торговцы. Застройка вначале была барачно-усадебного типа, занимала одну четвёртую сегодняшней. Дома размещались от железной дороги до улицы Сикорского, раньше — Полевой, и ближе к Московской. На тот момент самым видным зданием слыла станция Брест-Полесский. При ней действовало одноклассное железнодорожное училище. От Сикорского до улицы Калинина и дальше было почти пустое поле. Улицы Калинина как таковой не было, там стояло только несколько домов-хуторов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61117.php

Читать полностью в источнике с фото:







В одном из них и родился мой собеседник Владимир Лацкевич. Вот что он рассказал: «Этот дом построил отец в 1934 году. По традиции родители вносили какой-то вклад в молодую семью, и получилось, что по линии отца здесь был участок земли. Дед работал в крепости, имел хорошую зарплату. Купил участок у пана». Пан жил приблизительно на том месте, где сегодня два детских сада: первый и шестидесятый. Теперь это улица Высокая: место было возвышенным, отсюда, вероятнее всего, и название.



Полевая стезя



Со двора Лацкевичей хорошо просматривалась улица Сикорского. По словам Владимира Михайловича, улицы были обычные, полевые, машин по ним ездило совсем мало — передвигались в основном пешком или на лошадях, запряжённых в телеги и кибитки. Через незастроенное поле проходила тропа. Она была проложена от улицы Пушкинской — приблизительно район польского кладбища — и до Ломоносова. По ней с города ходили католики на службу в костёл имени Божией Матери Королевы, здесь он находится и сегодня. По тропе ходили в город и немногие жители Киевки.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61117.php

Читать полностью в источнике с фото:







При Польше на Пушкинской, в районе железнодорожного техникума, стояли магазинчики. Хозяевами их были в основном евреи, они заманивали прохожих. По воспоминаниям Владимира Лацкевича, товар был заманчивым, продавали даже экзотические фрукты, и ребёнок довоенного времени из простой семьи мог попробовать их. Маленький Володя не раз приходил сюда с дедом, который покупал ему арбуз.



Заливные луга



Население Киевки жило натуральным хозяйством. На полях, застроенных сегодня домами, росли рожь, пшеница, выращивали разные овощи. Землю вспахивали лопатами и лошадьми. Почти все держали домашний скот и птицу. На месте, где сейчас магазин «На болоте», был заливной луг, его использовали для выгона скота. Местность здесь была заболоченной — отсюда название магазина, — текла речушка, которая впадала в Мухавец, названия её не сохранилось. Небольшую её часть можно увидеть теперь только возле Дворца водных видов спорта.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61117.php

Читать полностью в источнике с фото:







После войны свободные земли раздавали бывшим участникам войны. И сейчас тут живут их семьи. Территория Киевки начала постепенно застраиваться домами, стали вырисовываться новые улицы, переулки.



Через тернии



После освобождения Бреста появилась необходимость возобновить обучение детей. Поэтому в 1944 году в небольшом деревянном одноэтажном здании на улице Тургенева открыли школу. К слову, до войны на Киевке действовала школа №5, построенная в 1931–1932 годах, размещалась она на улице Светлой, в то время — Ясной.



Послевоенные годы были сложными и в школьной жизни. В летописи шестой школы читаем воспоминания Людмилы Островской: «Время было тяжелое: приходилось выживать и в холоде, и в голоде. Плохо топили, и в сильные морозы мы сидели на занятиях в верхней одежде и варежках. После пережитого эти трудности преодолевались легко… Был маленький пришкольный участок. Работали мы там с удовольствием: сажали цветы, выращивали овощи, сеяли рожь. В школе организовали кружок художественной самодеятельности. Музыкальных инструментов у нас не было, так что приходилось танцевать и самим же подпевать и прихлопывать».



Также не хватало помещений, парт, учебников, тетрадей. Владимир Лацкевич, вспоминая школьные годы, рассказал, что после войны были разновозрастные классы. Занимались дети по очереди. Например, сначала учительница вела урок с одними, а вторые молча слушали или выполняли задания.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61117.php

Читать полностью в источнике с фото:







Всё изменилось со строительством в 1955 году на улице Панфиловцев нового здания шестой школы на 440 мест. Из воспоминаний той же Людмилы Островской: «Помню, как мы переезжали: ученики совместно с учителями переносили, перевозили на тележках весь наш школьный скарб. Конечно, после прежнего здания в новом мы были как в раю: кабинеты были очень светлыми и просторными, окна большими, коридоры длинными, отовсюду пахло свежей краской и новой мебелью».



У шестой был один из самых больших пришкольных участков — полгектара земли. У остальных школ Бреста размеры их составляли от сотой до тысячной гектара. Большое внимание здесь уделяли спорту. Благодаря стараниям учителя физкультуры Николая Гордиенко создали одну из лучших спортплощадок, проходила спортивная подготовка ребят, проводили школьные и городские спартакиады по лёгкой атлетике и футболу. В республиканском смотре-конкурсе по строительству спортсооружений инициативным способом школа заняла первое место.



Из неё вышли сотни выпускников, многие из них стали известны не только в республике, но и за границей. Это, например, член-корреспондент МАПО, отличник образования Беларуси Любовь Акимова, главный хирург управления здравоохранения Могилёвского облисполкома Валентин Протасевич, композитор Владимир Боровиков, доцент БрГТУ Юрий Потолков, генеральный директор агентства «Минск-Новости» Юрий Козиятко, архитектор, известный фотохудожник Владимир Шахлевич и другие.



Киевский базар



Славилась Киевка своей барахолкой, которая находилась на улице Пионерской. Сюда не раз приходила дочь Владимира Лацкевича Алла Бондарук со своей мамой Валентиной Григорьевной. «По-другому базар ещё называли «толкушкой». Он был чем-то похож на сегодняшний колхозный рынок. Торговали в основном старыми вещами, но можно было под ними найти и что-то новое. Торговцами были как горожане, так и приезжие. Немного продавали и продукты. На телеге привозили мешки с зерном, комбикормом и другим».



Алла Владимировна рассказала, что, например, купить новую одежду или качественную ткань всегда было сложно. А хорошо одеваться женщины хотели даже во время войны. Поэтому многие шили и перешивали одежду. Почти в каждой семье была швейная машинка. Профессиональные портнихи пользовались большим успехом и неплохо зарабатывали на жизнь.



От потасовок до веселья



Киевка была известна и постоянными потасовками, которые чаще всего проходили в городском парке. Молодежь почему-то воевала с Граевкой. Иногда объединялись и устраивали кулачные бои с молодёжью других районов. Правда, узнать, за что воевали, так и не удалось. Благо, что дурная привычка осталась в прошлом.



Между собой жители Киевки жили дружно. Вместе отмечали праздники, во дворах, к примеру, ставили столы, созывали гостей, среди них обязательно были соседи. По словам Алла Владимировны, это напоминало одесские дворики. Соседи часто просто так приходили в гости друг к другу, пили чай, обсуждали новости, делились наболевшим и радостью.



Весело проходило и детство. Игорь Семенюк рассказал, чем жила ребятня 60–70-х годов на Киевке: «Отец зимой около дома заливал каток. Покататься на коньках и поиграть в хоккей сбегались почти все местные мальчишки. Летом играли в футбол. Весело у нас проходили колядки. Мы собирались гурьбой и с песнями, смехом и танцами ходили от дома к дому».



Киевка и сегодня неохотно расстаётся с прошлым. На её территории преобладает больше домов усадебного типа, многие из них берут своё начало из довоенного времени. Многоэтажки кажутся чужестранцами, случайно зашедшими на огонёк. Жители вспоминают прошлое, жалеют об ушедшей сплоченности… Но они, несмотря ни на что, любят свою маленькую Киевскую Слободу, когда-то вошедшую в черту большого города.



Автор выражает благодарность администрации СШ№6, семье Луцкевичей, Игорю Семенюку за оказанную помощь при сборе материала.

Фото из архива школы и семейного архива Владимира Луцкевича