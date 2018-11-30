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Рыцарскому роду нет перевода. В гостях у клуба реконструкторов «Западная уния»

01.12.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Большое полуподвальное помещение, в котором размещается клуб исторической реконструкции «Западная уния», напоминает музей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61116.php

Рыцарскому роду нет перевода. В гостях у клуба реконструкторов «Западная уния»

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК и архив клуба

Окна заклеены плёнкой с картинками цветных витражей, на стенах нарисованы большие копии старинных гравюр. Среди них сразу узнаю классические «Четыре всадника Апокалипсиса» Альбрехта Дюрера. На специальных деревянных «крестах» развешаны рыцарские латы и старинные наряды, а под потолком на металлических цепочках – светильники. Как и положено по канонам, мебель сделана из массивного дерева и при необходимости легко разбирается для транспортировки. Всё это способствует погружению в атмосферу настоящего средневековья.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61116.php

Рыцарскому роду нет перевода. В гостях у клуба реконструкторов «Западная уния»


Показывая поблескивающие холодной сталью копии различного холодного оружия, руководитель общественного объединения Максим Рыжковский так и сыплет непонятными для непосвящённого человека терминами: алебарда, корда, глефа… Различные головные уборы рыцарей тоже носят весьма специфические названия, такие как хунсгугель, топхельм и бацинет. А вот стальной колпак пехотинца носит вполне адекватное для русскоязычного восприятия название – шапель.

С чего начиналось

Ещё в юности Максим увлекался книгами и фильмами по средневековой тематике, такими как «Айвенго» Вальтера Скотта… Потом пришло понимание, что это действительно интересно и хочется этим заниматься. Начали со своим другом посещать собрания клуба «Берестейская хоругва», самостоятельно ездили на различные фестивали и турниры. Занятия проходили при Брестском ЦМТ, где люди занимались разными периодами и направлениями средневековой культуры, в том числе танцами, музыкой. Там достигли определённого уровня знаний и приобрели необходимый опыт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61116.php

Рыцарскому роду нет перевода. В гостях у клуба реконструкторов «Западная уния»


Потом Рыжковский и ещё несколько единомышленников решили, что хотят на более серьёзном уровне изучать средневековую культуру западной Европы и Великого Княжества Литовского 14-15 веков. Для этого зарегистрировали общественное объединение «Западная уния» и начали искать для себя базу. Сейчас практически все учреждения культуры находятся на хозрасчёте и стараются сдать помещения в аренду за деньги, поэтому в городе ничего подходящего найти не удавалось. На пару месяцев рыцарский клуб приютил Брестский горсвет, однако после реорганизации предприятия им пришлось оттуда съехать.

– Огромное спасибо районному Дому культуры в агрогородке Черни, который выделил бесплатно нам это помещение и всегда идёт нам навстречу, – говорит Максим. – Мы тоже стараемся не остаться перед местными властями в долгу и выступаем на различных школьных и сельских праздниках в Чернях, в Клейниках. Устраиваем развлекательную программу со стрельбой из лука, битвой между подростками «мягкими» мечами в защитных шлемах… В организованной клубом фотозоне люди примеряют рыцарское снаряжение, делают селфи и фотографии родственников и друзей. В этом году мы развлекали польскую делегацию, гостившую в Брестском районе.

Кто эти люди 

Сейчас в общественном объединении состоит примерно двадцать человек, которые представляют самые разные профессии. Руководитель клуба Максим работает системным администратором, получает второе высшее образование и мечтает перейти работать на телевидение. Его правая рука Валерий Курдюмов – электрогазосварщик в Брестреставрации, строительной организации, которая ведёт работы в Брестской крепости и Коссовском замке. Также среди членов клуба есть юрист, столяр, музыкант, представители других профессий. 

Упор на историю и археологию

Для того чтобы достойно выглядеть как участникам фестивалей средневековой культуры, ребята серьёзно изучают историю и занимаются реконструкцией костюмов, рыцарского снаряжения и предметов быта. Упор делается на полную идентичность. Во время выездов на мероприятия ставится шатёр и навесы, пищу готовят на костре, спят на соломенной подстилке. Многие кованые элементы рыцарского снаряжения приходится заказывать у кузнецов, 

специализирующихся в этой области. Ведь изготавливаются они строго индивидуально, по фигуре, с учётом всех анатомических особенностей тела. Глиняную посуду по музейным рисункам и фотографиям делал мастер гончарного дела, работающий учителем в СШ №10 областного центра. А когда захотели изготовить заплечные корзины с плоской спинкой для переноски тяжестей и сбора урожая (аналог современных рюкзаков), специалиста нашли только в Минске. Обошлось не дёшево, но оно того стоило.

На фестивалях

Когда «Западная уния» выезжает, например, на рыцарский фестиваль, средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд», который проходит под Минском в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», то каждому из членов клуба находится занятие. Мужчины обустраивают лагерь, носят воду и заготавливают дрова, женщины готовят пищу, ремонтируют одежду и присматривают за детьми. Есть свой хореограф Наташа Козулько, которая обучает старинным танцам всех желающих. То есть у каждого участника фестиваля есть возможность раскрыться. Проходят турниры оруженосцев, лучников, алебардистов, массовые рыцарские битвы-бугурты и одиночные бои. Последние максимально приближены по правилам к средневековым военным действиям. Рыцари бьются по-настоящему: только щепки летят от щитов. Проводится военно-историческая реконструкция Грюнвальдской битвы.

Перед выездом на такие мероприятия обычно обсуждают меню и закупают продукты, чтобы готовить по старинным рецептам. В клубе есть свой специалист по средневековой кухне, её зовут Александра Яковчук. На одном из фестивалей, в 2017 году, её кролик в винном соусе в кулинарном конкурсе занял первое место, и девушку наградили призами – коваными поварскими инструментами. А в этом году на День города Бреста она готовила над костром поросёнка на вертеле. Вкус получился незабываемый, такое блюдо не приготовишь в газовой духовке или микроволновой печи. 

У рыцаря должна быть дама сердца

Со своей будущей супругой Максим познакомился в ЦМТ 24 февраля 2013 года. Эту дату начинающий рыцарь запомнил навсегда, можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Девушка пришла послушать выступление музыкантов из группы «Cad Godden». Сама она играла на гитаре в различных фольклорных коллективах. Прежде чем пожениться, влюблённые два года вместе ездили по различным фестивалям. Боевая подруга во время жарких схваток поила своего рыцаря водой, затягивала ремешки на латах.

Теперь у Светланы и Максима подрастает сын Ольгерд, естественно, названный в честь великого князя литовского, прославившегося своими военными доблестями. Малышу всего два года, но его уже берут на выступления «Западной унии» (если это недалеко), в которых участвуют его родители. В этом возрасте он, как губка, впитывает дух рыцарства…

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Большое полуподвальное помещение, в котором размещается клуб исторической реконструкции «Западная уния», напоминает музей. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК и архив...
 
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