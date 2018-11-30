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Дожинки-2018. Сегодня на Будакошелевщине подводят итоги работы агропромышленного комплекса района

01.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Уважаемые труженики буда-кошелевской земли! От всей души поздравляю вас с праздником хлеборобов – районными Дожинками-2018!

Дожинки-2018. Сегодня на Будакошелевщине подводят итоги работы агропромышленного комплекса района

Свой профессиональный праздник работники сельского хозяйства отмечают, когда завершены все основные работы и можно подвести итоги аграрного года.
Это праздник не только работников сельскохозяйственной отрасли, но и всех жителей села, тех, кто создает весомую основу сельскохозяйственной продукции для района, области и республики в целом, своим повседневным трудом вносит неоценимый вклад в обеспечение населения продуктами питания.
Мы гордимся трудовой историей своего края, стремимся соответствовать ей в настоящем, так как понимаем, какую важную роль выполняет сельское хозяйство в экономике района.
Традиционно в этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения самоотверженному труду сельчан на хлебной ниве. Ведь, работая в непростых экономических условиях, невзирая на погодные условия, аграриям района удалось достигнуть определенных результатов. В 2018 году аграриями района произведено продукции сельского хозяйства на сумму 140,8 миллиона рублей, урожай колосовых зерновых составил 33,9 тысячи тонн, рапса – 2,8 тысячи тонн. Намолочено зерна кукурузы 42,5 тысячи тонн, что в 2 раза больше уровня прошлого года при урожайности 77,7 ц/га, на 101% выше уровня прошлого года произведено картофеля при средней урожайности 276 ц/га, льноволокна – 1,5 тысячи тонн или 134% к уровню прошлого года.
Несмотря на имеющиеся проблемы в отрасли животноводства, в 2018 году заготовлено кормов в количестве 126,7 тысячи тонн, или 96,8% к 2017 году. Не допущено снижение в хозяйствах района численности крупного рогатого скота. Так, на 1 ноября 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 43,5 тысячи голов, или 100% к 2017 году, в том числе коров – 15,3 тысячи голов, или 101,4%.
За всеми цифрами – ежедневный, кропотливый труд руководителей хозяйств, комбайнеров, трактористов, водителей, животноводов, работников фермерских хозяйств. Люди работали на результат, который убедительно свидетельствует, что мы научились эффективно работать на земле, не обладая благоприятными климатическими условиями. Опыт лидеров необходимо внедрять повсеместно и другим хозяйствам. Пришло время подтягиваться и кардинально ускорять свое развитие. Надо работать эффективнее и быстрее: так, как работают наши передовики. Мы это делать умеем, и этот ресурс необходимо использовать сполна.
Приятно видеть, что сегодня молодежь все активнее заявляет о себе в агропромышленном секторе района. Опыт и профессиональное мастерство передаются от поколения к поколению. Всё чаще можно видеть среди победителей молодых людей. А это лучшая школа нравственного воспитания.
Сегодня аграрии Будакошелевщины уже имеют определенные результаты, но значительно больше нам предстоит сделать завтра. Необходимо наращивать темпы модернизации, идти к тому, чтобы наша продукция имела оптимальное соотношение цены и качества. Наиважнейшей задачей является обеспечение роста благосостояния сельских жителей – нужно сделать все необходимое для привлекательности сельского труда и образа жизни. И сделано уже немало: обновляются машинно-тракторные парки сельскохозяйственных предприятий, строятся современные животноводческие комплексы, хорошеют и благоустраиваются сельские населенные пункты. И самое главное – обеспечивается продовольственная безопасность страны. А это несомненная победа. Победа прежде всего тех, кто непосредственно выращивал и убирал хлеб.
Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли, все те, кто оказывает помощь селу! От души благодарю всех, кто внес свою лепту в весомый каравай 2018 года. Наша дальнейшая задача – сохранить и сберечь то, что сделано общими усилиями, добиваться новых трудовых побед.
Председатель районного исполнительного комитета Андрей ГОРБАЧЕВ.

 
 
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Уважаемые труженики буда-кошелевской земли! От всей души поздравляю вас с праздником хлеборобов – районными Дожинками-2018! Свой профессиональный...
 
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