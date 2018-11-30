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Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах

01.12.2018 11:27 — Разное | Партизан  
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Средние зарплаты белорусов в октябре выросли до 999,7 рубля. Это значит, что до «заветной тысячи» не хватило всего 30 копеек.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теперь выплаты белорусов выглядят на фоне других стран.
В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за ноябрь, средняя зарплата белорусов в октябре составила 471 доллар (в сентябре — почти 455 долларов, в августе — 483 доллара, в июле — 491 доллар).

В России среднемесячная номинальная начисленная зарплата за октябрь составила 42 тысячи российских рублей или 1345 белорусских рублей. Средняя зарплата в Украине за октябрь составила 9218 гривен или 695 белорусских рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в октябре составила 164 552 тенге или 948 рублей.


В Польше зарплата составила 4921 злотых или 2788 белорусских рублей. Средние месячные доходы литовцев в третьем квартале 2018 года составили 905 евро или 2198 рублей. Это на 111 евро больше, чем за аналогичный период 2017 года. Средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии достигла отметки в 1006 евро или 2443 рубля. В Эстонии в третьем квартале средняя зарплата до уплаты налого увеличилась по сравнению до 1291 евро (3135 рублей). 


 
 
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Средние зарплаты белорусов в октябре выросли до 999,7 рубля. Это значит, что до «заветной тысячи» не хватило всего 30 копеек.
 
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