Новая редакция закона о СМИ вводит ряд требований и ограничений

Sputnik. Почему — читайте в обзоре





Комментарии — по СМС





Одна из самых обсуждаемых новелл законодательства — необходимость идентифицировать пользователей на сайтах. То есть теперь свои комментарии на порталах можно оставлять лишь после регистрации на сайте. Порядок идентификации определил Совмин — предлагается "вычислять" комментаторов по СМС-сообщениям. Впрочем, предусмотрены и "иные способы идентификации" — как поясняли в Мининформе, делать это можно и через соцсети, и через почту.





Также теперь есть серьезная ответственность за свои записи под материалами: редакции должны предоставлять информацию об их авторах по запросу правоохранительных органов.





Некоторые СМИ из-за этих изменений отказались от возможностей комментирования на своих сайтах — возможно, временно. Другие готовы внедрять новую систему. Так или иначе, уже понятно: анонимно "троллить" всех в интернете, как раньше, у белорусов больше не выйдет. Исключение — социальные сети и другие сайты, которые не являются белорусскими.





Особая защита несовершеннолетних





Среди интересных новинок законодательства - запрет на распространение информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий. То есть в случае какого-либо происшествия нельзя будет не только называть имя ребенка, но и показывать его фото или изображение родителей, указывать дату рождения, место жительства или учебы.









Под запретом оказалась любая информация, которая позволяет прямо или косвенно установить его личность. Упоминать такие данные или публиковать фото- и видеоинформацию теперь можно будет лишь с согласия законных представителей ребенка.





По ТВ — больше белорусского





Меньше для белорусских зрителей станет и иностранных передач в эфире белорусского телевидения. Так, теперь должно быть не менее 30% телепрограмм белорусского производства — если другое не предусмотрено национальным законодательством.





Впрочем, на развитии белорусского телевидения эта норма скажется положительно: каналы будут мотивированы создавать больше оригинальных программ и показывать меньше зарубежных сериалов — иногда не самого высокого качества.





Что еще нового?





Большинство положений обновленного закона на себе белорусы вряд ли заметят. Например, теперь интернет-ресурсы смогут при желании регистрироваться как СМИ, а незарегистрированные не смогут обращаться в госорганы за информацией.









Также Мининформ получает возможность блокировать сайты по ряду оснований, как и возобновлять к ним доступ в случае исправления нарушений. Уточнен ряд нюансов в лицензировании продукции зарубежных СМИ, а также иные вопросы.



