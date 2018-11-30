В Беларуси полностью урегулировали крипту

Криптовалютная деятельность резидентов ПВТ получила полную комплексную законодательную поддержку со стороны регулятора. Администрация ПВТ вместе с Нацбанком, Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля, международными экспертами и другими органами составили и подписали все необходимые документы (полный список и ссылки — внизу материала). Рассказываем главное.





1. Регуляции и Декрет № 8





В Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» были узаконены биржи крипто валют , операторы обмена криптовалют, майнинг, смарт-контракт, блокчейн, токены и т. п. Операции с токенами (майнинг, хранение на счетах, покупка, обмен, завещание) с момента принятия Декрета освобождены от налога на прибыль и НДС до 1 января 2023.





После того как был принят Декрет № 8, в ПВТ начали разрабатывать детальные правила работы компаний, которые заняты в криптосфере.





Теперь эти правила приняты. Сформировано полное правовое регулирование криптовалют в Беларуси





2. ПВТ будет проверять компании, которые хотят заниматься криптой. Что именно и как будут проверять?





Все криптовалютные компании в Беларуси должны соответствовать высоким операционным требованиям, иметь систему противодействия отмыванию денежных средств добытых преступным путем, соответствующую рекомендациям ФАТФ. ПВТ проверяет репутацию персонала и владельцев компании, финансовое состояние, происхождение активов и кибербезопасность.





Требования к деятельности резидентов, которые хотят работать в сфере крипты, включают:





идентификацию и верификацию всех клиентов, осуществляющих финансовые операции,

порядок управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма (трёхвекторная модель, при которой учитывают риски по профилю клиента, географическому региону и видам операций),

возможность замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности,

наличие ПО по мониторингу проведения транзакций и определению связанных с преступной деятельностью переводов (программные решения Elliptic, Chainalysis, Coinfirm и др.),

направление специальных формуляров в орган финансового мониторинга (при отнесении финансовых операций к

операциям особого контроля, замораживании средств или блокировании операции),

выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю (соотнесение каждой операции с критериями и признаками подозрительных операций),









Наличие AML Compliance Officer с соответствующим образованием, опытом работы по экономической или юридической специальности, AML-подготовкой.

Соблюдение установленных требований и стандартов должно детально проверяться аудиторами из «большой четверки»: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, EY, KPMG.





3. Финансовые требования к компаниям





Финансовые требования приведены в соответствие установленным финансовым нормативам с учетом мировых практик. При этом учитываются финансовая зависимость или устойчивость, ликвидность, концентрация заемного капитала.





Уставный фонд должен быть не менее 2 млн белорусских рублей. Для операторов ICO уставный фонд допускается от 500 тысяч белорусских рублей.





4. Требования к операторам криптоплатформ





Таким оператором считается компания-резидент ПВТ, которая совершает и предоставляет возможность совершать такие операции:





организация торгов токенами (обеспечение исполнения и совершение сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида),

организация и совершение сделок, направленных на размещение токенов,

совершение сделок с токенами вне своей торговой системы,

совершение сделок с токенами в интересах клиентов на основе установления посреднических отношений с ними (договор поручения, договор комиссии, иной не противоречащий законодательству договор),

совершение (организация) иных сделок (операций) с токенами, которые не противоречат законодательству: например, договор о залоге токенов.

Среди требований к операторам криптоплатформ:





идентификация и верификация клиентов, осуществляющих финансовые операции (know your customer) в целях AML/CFT (в соответствии с требованиями ФАТФ),

раздельный учет денег, электронных денег, токенов оператора криптоплатформы и денег, электронных денег, токенов клиентов, находящихся у оператора криптоплатформы,

составление по каждому клиенту отчёта о сумме (остатке) денежных средств, количестве (остатке) электронных денег, токенов клиентов, а также об исполненных и неисполненных заявках клиентов,

направление отчета на хранение (депонирование) в организацию, оказывающую соответствующие услуги,

контроль за сделками с токенами в целях выявления нарушений (манипулирование ценами на токены, неправомерное использование инсайдерской информации и др.), их прекращение и недопущение в будущем.

Организация деятельности оператора криптоплатформ включает в себя:









утверждение ЛНПА — документов, которые определяют порядок допуска клиентов и токенов к торгам и др.,

ограничение подозрительных операций: нужно принимать меры, препятствующие допуску к торгам токенов, которые созданы, размещены либо предлагаются к размещению с нарушением законодательства, а также анонимных токенов,





установление отношений с клиентами: запрет допуска к торгам некоторых категорий граждан (несовершеннолетние, граждане государств, где установлен запрет на осуществление операций с токенами и др.); перед допуском к торгам компании должны убедиться, что граждане РБ обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения сделок,

требования к рекламе: должна быть ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение; в рекламе должно быть размещено предупреждение о рисках, реклама не должна содержать информацию о совершении сделок с токенами как о способе легко разбогатеть.





5. Требования к проведению ICO





К основным вопросам, регулируемым правилами проведения ICO, относятся:





порядок проведения аудита смарт-контракта, используемого для создания токенов, на предмет его безопасности,

условия договора между заказчиком ICO и оператором ICO,

требование об осуществлении организатором ICO учёта реализованных токенов, а также раздельного учета и хранения инвестиций, полученных в связи с реализацией токенов,

требования к информации, которая должна быть предоставлена организатором ICO первым владельцам токенов. В том числе организатор ICO должен раскрыть содержание декларации White paper,

оказание услуг по созданию и размещению токенов заказчикам, которые обеспечили информационную безопасность (кибербезопасность) своей деятельности.

Проведение ICO возможно как резидентом ПВТ, наделенным правом самостоятельно создавать и размещать собственные токены, так и любым юридическом лицом через посредника — организатора ICO как резидента ПВТ.





В услуги организатора ICO, связанные с токенами, входит создание токенов по заданию заказчика, а также размещение токенов.





В услуги также включены оценка смарт-контракта, с использованием которого токены будут создаваться и/или размещаться и иные услуги, связанные с созданием и размещением токенов с использованием интернета, включая услуги по продвижению токенов, консультационные и сопутствующие услуги.





Среди услуг организатора ICO как резидента ПВТ также:





идентификация первых владельцев токенов, в том числе при открытии им виртуальных кошельков,

реализация размещаемых токенов гражданам Республики Беларусь, обладающим статусом квалифицированного инвестора (организатор ICO вправе самостоятельно определить критерии, которым должны соответствовать нерезиденты Беларуси),

организация управления рисками,

контроль за соблюдением требований к рекламе размещаемых токенов.

Заказчиками ICO могут быть белорусские и иностранные юридические лица. Среди требований к заказчикам ICO: наличие ключевого персонала и хорошая деловая репутация заказчика, его учредителей директора.









6. Требования к персоналу криптовалютных компаний





Требования к найму касаются руководителя, главного бухгалтера, а также лиц, ответственных за:





системное администрирование и информационную безопасность,

управление рисками,

выполнение требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности,

соблюдение требований, установленных ПВТ.

Эти лица не должны иметь судимости (непогашенной или неснятой) за совершение экономических преступлений и преступлений против информационной безопасности. В течение последних двух лет не должно быть фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя при совершения лицом виновных действий. Среди требований также — отсутствие в течение последних трёх лет решения суда, которым установлены факты осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица и т. п.





К руководителю, главному бухгалтеру и лицу, ответственному за системное администрирование и информационную безопасность также предъявляются особые требования в области образования.





7. Защита данных





Регуляции устанавливают требования к защите персональных данных на уровне, предусмотренном европейским законодательством GDPR. Отдельные требования по защите обработке и хранению данных основаны на опыте правового регулирования MiFIDII (Директива ЕС «O рынках финансовых инструментов»).





Криптовалютные компании, работающие в Беларуси, обязаны предупреждать клиентов о рисках, связанных с их услугами, соблюдать требования к рекламе, раскрывать любую существенную информацию, влияющую на безопасность клиентов, а также внедрять системы внутреннего контроля для управления рисками, кибербезопасностью и конфликтами интересов.





8. Что говорят эксперты





Мартин Хесс, бывший замглавы Национального Банка Швейцарии, адвокат, партнёр Wenger & Vieli AG:









Беларусь разработала уникальный проект регулирования цифровых активов. Преимущества белорусского подхода в скорости и простоте: для начала бизнеса не требуется понимание всего белорусского законодательства, судебной и юридической практики. Остается увидеть, как будут интерпретировать и применять отдельные белорусские правила. Важно обеспечить, чтобы регулятивные нормы, их применение и интерпретация были эквивалентны законам других важных юрисдикций, таких как США, Китай, Европейский Союз, Япония, Корея, Сингапур и Швейцария.





Карлтон Грин, партнер Crowell & Moring, бывший главный советник FinCEN, сети по борьбе с финансовыми преступлениями в США:









Одна из особенностей (регуляции в Беларуси — прим. ред.) — это требование к регулируемым компаниям сообщать о подозрительных транзакциях и отказываться от их проведения. Это отличается от модели США, которая требует только докладывать о подобных транзакциях. Возможно, это требование и призвано предотвратить преступную деятельность. Но оно также может привести к потенциальным судебным разбирательствам и позволить преступникам обойти требования AML.









Кирилл Холод, юрист международной юридической компании:





Беларусь не только формирует нормы регулирования у себя в стране, но и устанавливает тенденцию к тому, чтобы другие страны следовали за ней. Белорусский пример создания правовой системы регулирования криптовалют теоретически может успешно преодолевать юридические проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются в других юрисдикциях. Правовая основа, созданная в поддержку криптовалютного бизнеса, прогрессивная инфраструктура, как Парк высоких технологий и, конечно же, одно из лучших мировых ИТ-сообществ — важные факторы для привлечения международного бизнеса в Беларусь. ПВТ и правительство могут предпринять ряд шагов, чтобы оставаться на шаг впереди: подготовиться к жесткой конкуренции со стороны других европейских юрисдикций, выпустить пояснения к правовым положениям, поддерживать постоянный диалог между правительством и участниками отрасли, а также избегать чрезмерного регулирования, поскольку это может подорвать либеральный характер криптоотрасли.



