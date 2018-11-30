Россия может перенести свою агрессию в Балтийское море

Агрессией против украинских моряков Россия показала свою способность к применению военной силы для защиты промышленной инфраструктуры. Об этом 30 ноября в эфире "Польского радио" заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.





По словам министра, такие действия могут быть сигналом для международного сообщества о том, что таким способом Россия может действовать и в Балтийском море для защиты "Северного потока – 2".









Последние действия РФ в Керченском проливе являются "важным сигналом для международного сообщества о том, что Россия является опасным партнером", добавил он.





25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев трое получили ранения.





ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу украинских моряков.





30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих моряков поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".





США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.









"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.





Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.





Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.



