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Россия может перенести свою агрессию в Балтийское море

01.12.2018 11:09 — Разное | Партизан  
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Действия РФ в Черном море могут быть сигналом для международного сообщества о том, что таким способом Россия может действовать и в Балтийском море для защиты "Северного потока – 2", считает глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Агрессией против украинских моряков Россия показала свою способность к применению военной силы для защиты промышленной инфраструктуры. Об этом 30 ноября в эфире "Польского радио" заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По словам министра, такие действия могут быть сигналом для международного сообщества о том, что таким способом Россия может действовать и в Балтийском море для защиты "Северного потока – 2".


Последние действия РФ в Керченском проливе являются "важным сигналом для международного сообщества о том, что Россия является опасным партнером", добавил он.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу украинских моряков.

30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих моряков поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.


"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.


 
 
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Действия РФ в Черном море могут быть сигналом для международного сообщества о том, что таким способом Россия может действовать и в Балтийском море для защиты...
 
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