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Американский футболист на спор занялся керлингом и оказался в шаге от Олимпиады

01.12.2018 11:00 — Разное | Партизан  
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Бывший игрок в американский футбол Джаред Аллен заявил, что после спора с друзьями начал заниматься керлингом, а теперь всерьез рассчитывает попасть на Олимпийские игры 2022 года. Слова спортсмена приводит TMZ.

Аллен завершил футбольную карьеру в 2016 году, после попробовал свои силы в гольфе, однако быстро осознал, что этот спорт не для него. Потом американец поспорил с друзьями о том, что сможет стать олимпийцем, и начал пробовать разные виды спорта. В итоге он связался с тренерами по керлингу и решил, что ему нужно именно это.

Аллен собрал команду бывших футболистов, и теперь они играют против профессиональных керлеров. Более того, американец «чертовски уверен» в том, что попадет на Олимпиаду в Пекине. При этом тренируется он не менее двух часов на льду, пишет lenta.ru


«Здесь нужно постоянно работать щеткой. Я был известен своим кардио, но мести — это чертовски тяжело», — заявил Аллен.

Мужская сборная США по керлингу победила на олимпийском турнире в Пхенчхане. Для команды это золото стало первым в истории. В соревнованиях женщин и в миксте американские сборные не сумели выйти из группы.


 
 
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Бывший игрок в американский футбол Джаред Аллен заявил, что после спора с друзьями начал заниматься керлингом, а теперь всерьез рассчитывает попасть на...
 
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