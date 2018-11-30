Американский футболист на спор занялся керлингом и оказался в шаге от Олимпиады

Аллен завершил футбольную карьеру в 2016 году, после попробовал свои силы в гольфе, однако быстро осознал, что этот спорт не для него. Потом американец поспорил с друзьями о том, что сможет стать олимпийцем, и начал пробовать разные виды спорта. В итоге он связался с тренерами по керлингу и решил, что ему нужно именно это.





enta.ru Аллен собрал команду бывших футболистов, и теперь они играют против профессиональных керлеров. Более того, американец «чертовски уверен» в том, что попадет на Олимпиаду в Пекине. При этом тренируется он не менее двух часов на льду, пишет l









«Здесь нужно постоянно работать щеткой. Я был известен своим кардио, но мести — это чертовски тяжело», — заявил Аллен.





Мужская сборная США по керлингу победила на олимпийском турнире в Пхенчхане. Для команды это золото стало первым в истории. В соревнованиях женщин и в миксте американские сборные не сумели выйти из группы.



