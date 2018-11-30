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Бокс могут исключить из Олимпиады 2020 года

01.12.2018 10:28 — Разное | Партизан  
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Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

Международной ассоциации бокса (AIBA) также запретили использовать олимпийские объекты и символы Олимпиады в рекламе, пишет Tribuna.com   


В 2018 году президентом AIBA избрали Руслана Гафурова, который входит в санкционный список Министерства финансов США. МОК начала расследование в отношении организации.



 
 
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Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.
 
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