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Редактор «НН» на БТ: Зиссер и Золотова заслуживают звания Героя Беларуси, а не уголовного дела

01.12.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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Впервые за долгое время в «Клуб редакторов» на «Беларусь-1» пригласили редактора «Нашей Нивы». Главной темой разговора стало введение смс-идентификации комментаторов.

Редактор «НН» на БТ: Зиссер и Золотова заслуживают звания Героя Беларуси, а не уголовного дела
Егор Мартинович осудил нововведения в Закон о СМИ, касающиеся правил комментирования. По его мнению, от них выиграют только фирмочки, которые занимаются рассылкой смс, пишет НН.

«В реальной жизни люди очень жестко критикуют чиновников, политиков и общественных деятелей», — заметил Мартинович.

Остальные участники программы, в том числе министр информации Александр Карлюкевич, введение смс-идентификации для комментаторов хвалили.

В то же время Мартинович поддержал введение квоты на долю национального контента на телеканалах. «Я увидел, что из эфира ОНТ пропала агрессивная российская программа «Время покажет». Отлично, здоровее будет психика белорусов, — сказал Мартинович, на что Давыдько отреагировал улыбкой. — А если убрать из эфира СТВ эти шокирующие гипотезы, что Земля плоская, то будет вдвойне лучше», — добавил редактор «Нашей Нивы», обращаясь к присутствующему руководителю этого телеканала Луцкого.


«Это существенная установка, что мы должны жить проблемами Беларуси. Нам не нужно интервью в прайм-тайм с Маликовым, позовите Алексиевич», — заметил редактор «Нашей Нивы».

Егор Мартинович призвал активнее создавать национальное информационное пространство и отметил роль ТУТ.бай в этом, переведя разговор на скандальное «Дело БелТА».

«Мы должны сказать спасибо, что без копейки государственных денег люди, патриоты, смогли создать такой портал. Министерство информации могло бы ходатайствовать, чтобы Зиссеру и Золотовой дали орден, а то и звание Героя Беларуси за вклад в информационную безопасность страны, а мы видим не орден, а уголовное дело. Мы должны гордиться тем, что информационную повестку дня определяет не Яндекс, а свои белорусские СМИ», — сказал Мартинович.

«Они это взрастили на чужом контенте!» — возражал редактор «Беларусь Сегодня» Дмитрий Жук.


В программе речь шла также о конфликте гомельского блогера Филипповича и пожарного, а также о критике депутатом Анной Канопацкой фактической монополизации доступа к информации группой государственных СМИ.


 
 
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Впервые за долгое время в «Клуб редакторов» на «Беларусь-1» пригласили редактора «Нашей Нивы». Главной темой разговора стало введение смс-идентификации...
 
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