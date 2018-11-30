Редактор «НН» на БТ: Зиссер и Золотова заслуживают звания Героя Беларуси, а не уголовного дела

Егор Мартинович осудил нововведения в Закон о СМИ, касающиеся правил комментирования. По его мнению, от них выиграют только фирмочки, которые занимаются рассылкой смс, пишет НН. осудил нововведения в Закон о СМИ, касающиеся правил комментирования. По его мнению, от них выиграют только фирмочки, которые занимаются рассылкой смс,НН.





«В реальной жизни люди очень жестко критикуют чиновников, политиков и общественных деятелей», — заметил Мартинович.





Остальные участники программы, в том числе министр информации Александр Карлюкевич, введение смс-идентификации для комментаторов хвалили.





В то же время Мартинович поддержал введение квоты на долю национального контента на телеканалах. «Я увидел, что из эфира ОНТ пропала агрессивная российская программа «Время покажет». Отлично, здоровее будет психика белорусов, — сказал Мартинович, на что Давыдько отреагировал улыбкой. — А если убрать из эфира СТВ эти шокирующие гипотезы, что Земля плоская, то будет вдвойне лучше», — добавил редактор «Нашей Нивы», обращаясь к присутствующему руководителю этого телеканала Луцкого.









«Это существенная установка, что мы должны жить проблемами Беларуси. Нам не нужно интервью в прайм-тайм с Маликовым, позовите Алексиевич», — заметил редактор «Нашей Нивы».





Егор Мартинович призвал активнее создавать национальное информационное пространство и отметил роль ТУТ.бай в этом, переведя разговор на скандальное «Дело БелТА».





«Мы должны сказать спасибо, что без копейки государственных денег люди, патриоты, смогли создать такой портал. Министерство информации могло бы ходатайствовать, чтобы Зиссеру и Золотовой дали орден, а то и звание Героя Беларуси за вклад в информационную безопасность страны, а мы видим не орден, а уголовное дело. Мы должны гордиться тем, что информационную повестку дня определяет не Яндекс, а свои белорусские СМИ», — сказал Мартинович.





«Они это взрастили на чужом контенте!» — возражал редактор «Беларусь Сегодня» Дмитрий Жук.









В программе речь шла также о конфликте гомельского блогера Филипповича и пожарного, а также о критике депутатом Анной Канопацкой фактической монополизации доступа к информации группой государственных СМИ.