Судьба нефти может решиться в ближайшую неделю





Добыча нефти. Фото: gursesintour.com





За неполные два месяца нефть Brent подешевела почти на треть – с начала октября цена барреля упала с 86 до 60 долларов. Такого быстрого обвала не наблюдалось даже в период финансового кризиса 2008 года и на волне сланцевой революции в 2014-м.





belmir.by рассказала Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум»: В настоящий момент перспективы нефти весьма туманны, однако уже в ближайшее время может проясниться ситуация вокруг нескольких важных факторов неопределенности. Каким образом,рассказала, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум»:





– Первый – дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В Вене 5-7 декабря пройдет очередное заседание ОПЕК, по итогам которого может стать понятно, какой политики нефтедобывающие страны будут придерживаться в будущем году.





Пойдет ли ОПЕК на сокращение добычи, сохранит производство на прежнем уровне или сделку и вовсе постигнет крах? От этого зависит дальнейшая судьба нефтяного рынка, ведь сроки действующих в настоящий момент договоренностей истекут уже через месяц.





С одной стороны, участники ОПЕК+ уже заявляли о возможности придать договоренностям бессрочный характер – и это хорошие новости для рынка нефти. С другой – в слишком дорогой нефти ОПЕК явно не заинтересован. Еще летом участники сделки начали наращивать добычу, и это явно был осознанный шаг, направленный против чрезмерно дорогой нефти.









Логика здесь, по всей вероятности, заключается в том, что дорогая нефть развязывает руки американским сланцевикам, что, в свою очередь, усугубляет среднесрочные риски для глобального рынка нефти.





Кроме того, на ОПЕК, а в частности, на Саудовскую Аравию давит Трамп, который является сторонником дешевой нефти. Недавний конфликт между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста дал Штатам рычаг давления на саудитов. Трамп уже дал понять, что сумел обрушить цены на нефть лишь одним звонком в Эр-Рияд.





Нет смысла рассуждать, так ли это на самом деле, важнее другое – нефтетрейдеры реагируют на подобные заявления очень нервно. Все же котировки нефти – это не только экономика, но и политика.





Кроме того, важные для нефти сигналы могут прийти с саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что в ходе саммита Трамм и лидер КНР Си Цзиньпин обсудят торговые противоречия.





А ведь сам по себе торговый конфликт между этими странами тоже является причиной для падения нефтяных котировок, поскольку грозит замедлением глобального экономического роста.





Важно отметить, что при любом раскладе на нефть будет давить быстрый рост запасов и добычи в США и тот факт, что санкции против Ирана, ожидания которых толкали котировки вверх в середине года, оказались не особенно жесткими.









Однако если КНР и США удастся достигнуть консенсуса, а ОПЕК примет меры, направленные на сокращение производства, котировки могут прекратить падать либо умеренно подрасти.





Вместе с тем, возврат цены барреля к недавним максимумам на уровне 80+ долларов в обозримой перспективе выглядит маловероятным.



