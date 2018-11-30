У белорусского кардера конфисковали 1,2 тысячи биткоинов почти на $5 млн

По словам правоохранителя, недавно в доход государства обратили 1,2 тысячи биткоинов. На момент написания статьи эта сумма примерно равна $4,8 млн. Они принадлежали белорусу, который промышлял кражей данных банковских карт. Кроме этого, он выступал посредником в нелегальных сделках.





Представитель МВД также сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении другого кардера, который похитил $630 тысяч у 152 пользователей одной из платёжных систем.









Стоит отметить, что на пике стоимости в конце декабря 2017-го курс биткоина был в 4 раза выше, а конфискованная сумма в пересчёте на доллары превысила бы $20 млн.



