ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У белорусского кардера конфисковали 1,2 тысячи биткоинов почти на $5 млн

01.12.2018 10:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович сообщил о конфискации у белоруса рекордной суммы в криптовалюте, пишет БелТА со ссылкой на ведомственное издание «На страже».

По словам правоохранителя, недавно в доход государства обратили 1,2 тысячи биткоинов. На момент написания статьи эта сумма примерно равна $4,8 млн. Они принадлежали белорусу, который промышлял кражей данных банковских карт. Кроме этого, он выступал посредником в нелегальных сделках.

Представитель МВД также сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении другого кардера, который похитил $630 тысяч у 152 пользователей одной из платёжных систем.


Стоит отметить, что на пике стоимости в конце декабря 2017-го курс биткоина был в 4 раза выше, а конфискованная сумма в пересчёте на доллары превысила бы $20 млн.


 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович сообщил о конфискации у белоруса рекордной суммы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мой (не)бюджетный участок: "Потратили весной 300 рублей, а урожая собрали на 500"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика