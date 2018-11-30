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«Драники - не белорусская еда»?

01.12.2018 09:47 — Разное | Партизан  
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Глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский рассказал в эфире телеканала СТВ, какую еду можно назвать «национальной белорусской». Вопреки ожиданиям, это оказались не драники.

— Я вам скажу по секрету: драники — это не белорусская еда, потому что в Беларуси картофель появился, если я не ошибаюсь, в 1627 или 1629 году. Поэтому да, он как бы тут растет замечательно, очень вкусно — этого не отнять. Но это не национальная белорусская еда, сообщает Tut.by

.


К национальной белорусской я могу отнести, например, овсяный кисель — панацея молодости. Его почти никто не делает, готовится он очень просто. Люди могут его пить, женщины раньше использовали в виде масок.

Все, что касается речной рыбы, грибов, даров леса — вот это национальное белорусское.


 
 
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Глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский рассказал в эфире телеканала СТВ, какую еду можно назвать «национальной белорусской». Вопреки...
 
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