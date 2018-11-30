|
«Драники - не белорусская еда»?
Глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский рассказал в эфире телеканала СТВ, какую еду можно назвать «национальной белорусской». Вопреки ожиданиям, это оказались не драники.
— Я вам скажу по секрету: драники — это не белорусская еда, потому что в Беларуси картофель появился, если я не ошибаюсь, в 1627 или 1629 году. Поэтому да, он как бы тут растет замечательно, очень вкусно — этого не отнять. Но это не национальная белорусская еда, сообщает Tut.by
.
К национальной белорусской я могу отнести, например, овсяный кисель — панацея молодости. Его почти никто не делает, готовится он очень просто. Люди могут его пить, женщины раньше использовали в виде масок.
Все, что касается речной рыбы, грибов, даров леса — вот это национальное белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский рассказал в эфире телеканала СТВ, какую еду можно назвать «национальной белорусской». Вопреки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)