«Драники - не белорусская еда»?

— Я вам скажу по секрету: драники — это не белорусская еда, потому что в Беларуси картофель появился, если я не ошибаюсь, в 1627 или 1629 году. Поэтому да, он как бы тут растет замечательно, очень вкусно — этого не отнять. Но это не национальная белорусская еда, сообщает Tut.by

.









К национальной белорусской я могу отнести, например, овсяный кисель — панацея молодости. Его почти никто не делает, готовится он очень просто. Люди могут его пить, женщины раньше использовали в виде масок.





Все, что касается речной рыбы, грибов, даров леса — вот это национальное белорусское.



