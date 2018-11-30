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Нурмагомедов рассказал о разборках и избиениях сверстников в детстве

01.12.2018 09:41 — Разное | Партизан  
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в автобиографии рассказал о том, как в детстве «пополнял свой рекорд уличных боев». Выдержки из книги опубликовал Sports.ru.

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в автобиографии рассказал о том, как в детстве «пополнял свой рекорд уличных боев». Выдержки из книги опубликовал Sports.ru.

«Дрался я в тот период очень много. Мы с братьями стали серьезной силой в районе. Никто лишний раз с нами не связывался. Я смело шел на разборку с любым, понимая, что в случае чего за мной целая футбольная команда, каждый из членов которой при необходимости сделает отбивную из моего обидчика и его дружков. Хотя такого не случалось. Из уличных драк я выходил победителем», — рассказал спортсмен.

По словам Нурмагомедова, его «уличная жизнь» складывалась намного успешнее школьной: он каждый день «пополнял свой рекорд уличных боев».


В другом отрывке приводится фраза спортсмена о том, что он бил всех, кто ему не нравился: «Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул — подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоем уделывали кого угодно, даже если противников было чуть больше».

Нурмагомедов родился в селении Сильди (Дагестан). С детства он тренировался под руководством отца Абдулманапа. В декабре 2012-го провел первый бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а в апреле 2018-го стал чемпионом промоушен в легком весе.

Первую защиту титула Нурмагомедов проводил в октябре и победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом. Всего в его активе 27 побед и ни одного поражения в боях по правилам ММА.


 
 
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в автобиографии рассказал о том, как в детстве «пополнял свой рекорд уличных боев». Выдержки из книги...
 
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