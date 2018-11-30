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“Объявить в розыск… за неоплаченный штраф”. Как “заочно” штрафовали Олега Волчека

01.12.2018 09:36 — Разное | Партизан  
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30 ноября руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек попал в отдел принудительного исполнения Центрального района Минска.


Фото из личного архива Олега Волчека
 
Бывший следователь знакомился с материалами исполнительного производства, возбужденного за неуплату штрафа за превышения скорости.

Как рассказал Беларускай праўдзе Олег Волчек, в прицел радара его автомобиль попал полгода назад, однако о привлечении к административной ответственности узнал только сейчас.

«Заочные административные дела продолжаются по стране. Оказалось, что полгода назад я привлечен к административной ответственности за превышения скорости, радар сфотографировал мою машину. Никто меня не извещал об этом. А недавно я получил извещение из отдела принудительного исполнения постановления, что в отношении меня возбуждено исполнительное производство в связи с тем, что я без уважительной причины не оплатил штраф.

Следует отметить, что дело состоит из двух документов: постановления милиции и постановления судебного исполнителя. Больше никакой информации, а именно: что я был уведомлен надлежащим образом о начале административного процесса. Также нет информации, а я ли был за рулем? Моей машиной пользуется несколько человек. Но и здесь меня никто не вызывал в ОПИ, а сразу, без разъяснения моих прав, стали принудительно обязывать выплатить штраф.


Но меня, как правозащитника, беспокоит другое. Штраф составляет 12.5 рублей, но сотрудник милиции Малышко В.А., рассматривающий административное дело, без разбирательств, ставит сразу же вопрос перед ОПИ – объявить меня в розыск за неуплату этого штрафа. Подготовка  процессуальных документов не поддается анализу. Какой розыск? Что человек, не уплатив 5 долларов США – злостный нарушитель?”, – отметил Олег Волчек.

Правозащитник готовит жалобу об отмене данного решения судебного исполнителя.

Руководитель правозащитного центра “Правовая помощь населению” советует всем: “Прежде чем платить штраф, сначала ознакомитесь с материалами дела. Если заметили нарушения при составлении материалов дела, пишите жалобы».



 
Теги: Минск
 
 
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30 ноября руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек попал в отдел принудительного исполнения...
 
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