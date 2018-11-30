Самые убыточные регионы и предприятия Беларуси за 9 месяцев





Единственный регион Брестской области, который за 9 месяцев сработал с убытками, — это Жабинковский район.

Чистые убытки в Жабинковском районе достигли 17,4 млн BYN, а чистые убытки убыточных компаний — 25 млн BYN (рост в 329 раз!).





На территории Жабинковского района функционирует Жабинковский сахарный завод.

Финансовое положение предприятия существенно улучшится к концу года. Урожай сахарной свеклы в Брестской области оказался неплохим, а цены на сахар в России начали расти. Самая убыточная часть Витебской области — город Новополоцк.









Чистые убытки предприятий этого города достигли за январь—сентябрь 126,7 млн BYN. Отдельно взятые убыточные компании Новополоцка понесли убытки в 206,7 млн BYN.

Проблемы Новополоцка почти полностью вызваны убытками Нафтана. НПЗ терпит убытки из-за девальвации белорусского рубля и от продажи бензина и дизельного топлива по заниженным госценам внутри страны. Наиболее убыточные районы Гомельской области — Гомельский (39,7 млн BYN), Добрушский (50,9 млн BYN), Жлобинский (131,6 млн BYN) и Светлогорский (136,7 млн BYN). Убытки убыточных организаций в этих регионах еще больше: 60,4, 59,9, 148,7 и 158,4 млн BYN соответственно. Гомельский район никак не может оправиться от запретов санветслужб на экспорт мясной продукции в РФ.





В Добрушском районе большие проблемы у бумажной фабрики «Герой труда». В Жлобинском районе колоссальные убытки терпит Белорусский металлургический завод. В Светлогорском районе никак не выйдет на полную мощность модернизированный китайцами Светлогорский ЦКК.









За 9 месяцев гигантских размеров достигли убытки Островецкого района — 443,3 млн BYN. Чистые убытки в объеме до 455,4 млн BYN терпят строители Белорусской АЭС. Из-за огромных убытков строительства чистая прибыль по всей Гродненской области упала в 92 раза — до 4,5 млн BYN. Возведение атомной станции около Островца идет почти исключительно на кредиты России. В Волковысском районе Гродненской области (убытки 52,7 млн BYN) работает цементный завод ОАО «Красносельскстройматериалы». Этот завод хотели продать иностранному инвестору, но ничего не вышло. Лидеры по убыткам в Минской области — Борисовский (53,9 млн BYN) и Несвижский (16,3 млн BYN) районы.





Положение убыточных предприятий в этих регионах еще хуже — минус 88,8 и 48,2 млн BYN. В Борисовском районе работает только часть мощностей завода по производству Geely, в Несвижском районе терпит убытки Городейский сахарный комбинат. Главные точки концентрации убытков в Могилевской области — Бобруйск (93,1 млн BYN), Костюковичский (59,5 млн BYN) и Кричевский (115,3 млн BYN) районы.









Показатели Бобруйска тянет на дно Белшина, а в районах в больших убытках сидят цементные заводы — Белорусский цементный завод и Кричевцементношифер. Убыточные предприятия целиком растеряли оборотные средства и живут за счет кредитов. Потери убыточных предприятий Могилевщины оказались настолько высокими, что вся область в целом сработала с чистым убытком на 75,2 млн BYN.







