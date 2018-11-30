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«Золотые» места Минска

01.12.2018 11:55 — Разное | БДГ  
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Минск образовался в 1067 году, так что ему теперь 951 год. На месте, где сейчас стоит город, жили племена кривичей и дреговичей. Когда-то он входил в Полоцкое княжество, а с конца 18-го столетия был включен в Российскую империю. История богатая и интересная…

Сегодня Минск – столица независимого государства Беларусь, один из красивейших современных городов стран СНГ и Европы. Здесь есть что посмотреть и куда сходить, а праздники отмечают весело и ярко. Варианты для проживания можно найти на сайтах недвижимости и на https://roomer.by/.

Что таит Троицкое

Гости города любят побывать в старинном районе с красными крышами – Троицком предместье. На горе у берега реки Свислочь в XII-XVI веках кипела жизнь, здесь было пересечение торговых путей, связывающих крупные города Смоленск, Полоцк, Могилев и другие.

Троицкий рынок был окружен крепостными стенами, на него съезжались торговцы из центров ближних стран. В домиках района жили крестьяне и военные. А название предместье позаимствовало у первого в городе костела. Основал католический храм Пресвятой Троицы великий князь Ягайло.

В наши дни Троицкое реставрировали, оно превратилось в сказочное древнее местечко, где каждое здание признано памятником архитектуры. Рядом расположен еще один старинный уголок – Верхний город. Эти места окружены знаменитыми старинными зданиями, на горе стоит Городская ратуша, неподалеку – Свято-Духов кафедральный собор.

Где остановиться

Приехав в Минск по делам или для отдыха, обратите внимание на новые гостиницы европейского образца. Есть и альтернативные, более дешевые варианты для проживания. Можно снять квартиру, расположенную неподалеку от Троицкого предместья – архитектурно-исторического центра города. Выбор всегда есть.

Квартиры в центре Минска

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск образовался в 1067 году, так что ему теперь 951 год. На месте, где сейчас стоит город, жили племена кривичей и дреговичей. Когда-то он входил в Полоцкое княжество, а...
 
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