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Смертельное ДТП на МКАД: Volkswagen врезался в грузовик

01.12.2018 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Смертельное ДТП на МКАД: Volkswagen врезался в грузовик
ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло вчера днем. Водитель «Фольксвагена» ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Селицкого в направлении Ташкентской. Возле 10 ГКБ он совершил наезд на грузовой автомобиль, который двигался в соседней полосе, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Удар пришёлся на полуприцеп. В результате аварии пассажирка легковушки скончалась на месте. Водитель госпитализирован: по предварительным данным, у него перелом шейных позвонков и ЧМТ средней степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются. 

Правоохранители просят очевидцев обращаться в столичную Госавтоинспекцию по тел. (8017) 222-17-17 или 102. 

Смертельное ДТП на МКАД: Volkswagen врезался в грузовик
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В результате аварии погибла пассажирка, которая находилась на переднем сиденьи легковушки.
 
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