Смертельное ДТП на МКАД: Volkswagen врезался в грузовик

ДТП произошло вчера днем. Водитель «Фольксвагена» ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Селицкого в направлении Ташкентской. Возле 10 ГКБ он совершил наезд на грузовой автомобиль, который двигался в соседней полосе, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Удар пришёлся на полуприцеп. В результате аварии пассажирка легковушки скончалась на месте. Водитель госпитализирован: по предварительным данным, у него перелом шейных позвонков и ЧМТ средней степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.