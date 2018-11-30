МЧС: за минувшие сутки в Брестской области загорелись пять домов

За минувшие сутки в Брестской области зарегистрировано пять пожаров. При этом обошлось без пострадавших, однако огнем полностью уничтожено одно строение, повреждено еще четыре.

По информации МЧС, утром 30 ноября в Барановичах в 5-м пер. Пригородном загорелся деревянный жилой дом 53-летнего мужчины. Огнем повреждены перекрытие и стена. В населенном пункте Киселевцы Кобринского района также загорелся деревянный жилой дом. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество. А в деревне Новая Попина Дрогичинского района произошел пожар в кирпичном жилом доме. Повреждены перекрытие, стена и имущество.

Два инцидента произошли в Брестском районе. В деревне Малые Радваничи пожар случился в деревянном хозяйственном строении. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждено имущество внутри строения. А в деревне Медно загорелся нежилой деревянный дом, который в итоге был полностью уничтожен. Сейчас устанавливается владелец постройки.

Во всех пяти случаях причина пожара пока неизвестна. Специалисты работают над тем, чтобы ее установить.