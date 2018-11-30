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Учащийся 11-й школы стал победителем республиканского конкурса инновационных проектов

01.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Учащийся 11-й школы стал победителем республиканского конкурса инновационных проектов

«От замысла к результату!» — девиз средней школы №11 г. Слуцка подтвердил учащийся 10-А класса Тимофей Стамбровский, став победителем Республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере образования «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Об этом сообщается на сайте школы. 

Мобильное приложение «Мобильное приложение RiBFoP», придуманное Тимофеем под руководством учителя физики - Дмитрия Валерьевича Чернова, наглядно, просто, при помощи робота помогает объяснить законы физики. Приложение рассчитано на учеников седьмых и девятых классов. Используя данное приложение и робота, учителя физики смогут доступно рассказать и продемонстрировать учащимся понятия: «траектория», «путь», «время», «равномерное и неравномерное движение», а это способствует повышению познавательного интереса к изучению физики.

На III Республиканский конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» пришло более 120 заявок от школьников и студентов!

Во время полуфинала, который прошел 9 ноября 2018 года, свои идеи представили 30 команд из разных регионов Беларуси.

В финал вышли 13 проектов, в это число попал и проект Тимофея. После полуфинала, Тимофей отметил тот факт, что участие в конкурсе уже предоставило ему возможность взглянуть на себя со стороны, по-новому оценить свой опыт, обогатиться знаниями, ощутить дружескую поддержку.

Учащийся 11-й школы стал победителем республиканского конкурса инновационных проектов

30 ноября состоялся Финал III Республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере образования «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» в рамках II Международной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018 в Falcon Club Minsk. Среди 13 конкурсантов-финалистов Тимофей выступал последним и оказался сильнейшим во всех номинациях.

Ощутив вкус победы, Тимофей уверен, что своими будущими изобретениями, он станет полезным людям.

Надеемся, что победа Тимофея вдохновит многих учеников школы к покорению новых исследовательских высот. Искренне поздравляем Тимофея и его учителя – Дмитрия Валерьевича Чернова - с успешным достижением поставленной цели!

 
 
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Учащийся 10-А класса Тимофей Стамбровский, став победителем Республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов в сфере образования «Информационные и...
 
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