ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу





Фото очевидца

Декабрь на Минщине начался с обильных снегопадов. Многие водители, видимо, оказались к этому не готовы.

Как сообщили очевидцы, сегодня утром на трассе Р23 вблизи д. Квасыничи произошло встречное столкновение автомобилей Фольксваген и Тойота. В результате паркетник выбросило в кювет.

По предварительной информации, одного из участников ДТП доставили в больницу. Состояние пострадавшего уточняется.





Тем временем, водители сообщают, что трассы на Копыль, Любань и Старые Дороги не почищены от снега. Сложно назвать удовлетворительным и состояние покрытия на автодороге Р23.













Напомним, с 1 декабря 28 февраля в Беларуси обязательно использование зимних шин.



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