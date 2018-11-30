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ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу

01.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу

    Фото очевидца

Декабрь на Минщине начался с обильных снегопадов. Многие водители, видимо, оказались к этому не готовы. 

Как сообщили очевидцы, сегодня утром на трассе Р23 вблизи д. Квасыничи произошло встречное столкновение автомобилей Фольксваген и Тойота. В результате паркетник выбросило в кювет. 

По предварительной информации, одного из участников ДТП доставили в больницу. Состояние пострадавшего уточняется. 

ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу

Тем временем, водители сообщают, что трассы на Копыль, Любань и Старые Дороги не почищены от снега. Сложно назвать удовлетворительным и состояние покрытия на автодороге Р23. 

ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу

ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу

Напомним, с 1 декабря 28 февраля в Беларуси обязательно использование зимних шин. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Как сообщили очевидцы, сегодня утром на трассе Р23 вблизи д. Квасыничи произошло встречное столкновение автомобилей Фольксваген и Тойота. В результате паркетник...
 
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