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ДТП возле Квасынич: пострадавшего доставили в больницу
01.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Декабрь на Минщине начался с обильных снегопадов. Многие водители, видимо, оказались к этому не готовы.
Как сообщили очевидцы, сегодня утром на трассе Р23 вблизи д. Квасыничи произошло встречное столкновение автомобилей Фольксваген и Тойота. В результате паркетник выбросило в кювет.
По предварительной информации, одного из участников ДТП доставили в больницу. Состояние пострадавшего уточняется.
Тем временем, водители сообщают, что трассы на Копыль, Любань и Старые Дороги не почищены от снега. Сложно назвать удовлетворительным и состояние покрытия на автодороге Р23.
Напомним, с 1 декабря 28 февраля в Беларуси
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Как сообщили очевидцы, сегодня утром на трассе Р23 вблизи д. Квасыничи произошло встречное столкновение автомобилей Фольксваген и Тойота. В результате паркетник...
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