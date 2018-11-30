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Лукашенко высылает россиян из Беларуси

01.12.2018 12:11 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by/
МИД Беларуси получил ноту посольства РФ по поводу высылки из страны гражданки России, пресс-секретаря Объединенной гражданской партии (ОГП) Анны Красулиной. Сама Красулина тем временем обжаловала решение белорусских властей о депортации и рассчитывает на то, что удастся добиться отмены этого вердикта.

МИД Беларуси и посольство РФ подтвердили существование ноты. «Мы направили обращение в МИД с просьбой учесть все гуманитарные обстоятельства «дела Красулиной» при рассмотрении заявления об отмене решения о высылке», – цитирует издание TUT.BY пресс-секретаря посольства РФ в Беларуси Алексея Москалева. Российская сторона рассматривает Анну Красулину не как политического деятеля, а как гражданку РФ, которой посольство должно при необходимости оказывать правовую помощь, уточнил он.

В МИД Беларуси сообщили, что будут рассматривать этот вопрос «в установленном законом порядке». Там также проинформировали, что перенаправили ноту в МВД.

Тем временем в минувшую среду, 28 ноября, Анна Красулина направила жалобу в ГУВД Мингорисполкома на решение УВД Московского района Минска. Согласно законодательству, в течение месяца ей должны дать ответ, и на это время дата депортации отодвигается. Затем она, согласно белорусскому законодательству, может обжаловать решение в суде, что Анна Красулина и собирается делать, о чем и сообщила журналистам:

«В жалобе я указываю на совершенно несоразмерное, непропорциональное наказание. За что? За безбилетный проезд? Смешно – понятно, что безбилетный проезд не представляет никакой угрозы общественной безопасности».


Напомним, что решение о высылке было обнародовано 13 ноября. Согласно документу, Красулина должна покинуть территорию Беларуси до 30 ноября сроком на год. В уведомлении, которое ей вручили в УВД Московского района, указано: «Выслать в интересах общественного порядка». Нарушение выразилось в том, что Красулина трижды привлекалась к административной ответственности: два раза – за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в 2016 и 2017 годах, один раз – за неоплаченный в автобусе проезд. Все выписанные ей в связи с этим штрафы она оплатила. Более того, она обжаловала их в белорусских судах и в Комитете ООН по правам человека, мотивируя тем, что наказание фактически было назначено за то, что она воспользовалась своим гарантированным Конституцией правом на мирные собрания. В Комитете ООН жалобы все еще находятся на стадии рассмотрения.

Анна Красулина родилась и жила на Урале. Окончила МГУ. Во время учебы познакомилась со своим будущим мужем гражданином Беларуси Евгением Красулиным и с 2002 года живет в Беларуси. У них двое детей. В 2006 году она перевезла в Белоруссию своих родителей. Анна Красулина утверждает, что в России у нее никого и ничего нет, и ехать ей некуда. «Ни я, ни моя семья, ни мои родители не имеем недвижимости и жилья на территории Российской Федерации и никакого другого государства. Я являюсь инвалидом III группы, в настоящее время постоянной работы не имею. Высылка меня из Беларуси означает, что меня разлучают с моей семьей – мужем и детьми – и, по сути, ставят в опасное для здоровья и жизни положение при отсутствии достаточных средств к существованию вне постоянного места жительства. Мои родители, граждане Российской Федерации, живут в Беларуси с 2006 года, и вот сейчас, когда они в возрасте и имеют серьезные проблемы со здоровьем, они останутся на целый год без моей помощи», – цитирует сайт ОГП письмо Анны Красулиной в адрес российского посольства.

Кроме этого, активистка ОГП утверждает, что меры, принимаемые белорусскими властями, нарушают и местное законодательство, и двухсторонние белорусско-российские соглашения. В частности, ее «общественная опасность» – это не более чем голословное утверждение. А требование покинуть Белоруссию нарушает нормы Союзного государства, в которых провозглашается равенство прав граждан России и Белоруссии, в том числе на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Эксперты не сомневаются в политической подоплеке высылки Красулиной. К слову, в 2006 году во время президентских выборов она работала в штабе Александра Милинкевича, в 2010 году являлась пресс-секретарем Ярослава Романчука. Желание накануне очередных президентских выборов избавиться от политического активиста, закамуфлировав это под административное дело, – в духе белорусских властей. Дело в том, что аналогичная ситуация уже имела место. В 2015 году таким же образом из Беларуси на три года выслали гражданку России, правозащитницу Елену Тонкачеву, которая до этого прожила в Белоруссии 30 лет. Ее общественная опасность заключалась в превышении скорости и переход улицы в неположенном месте. Никакие обращения в суды и международные организации, которые заняли полгода, на ситуацию не повлияли.

Правозащитник Олег Волчек пояснил, что белорусское законодательство действительно очень жесткое в отношении тех, кто имеет вид на жительство, и таких случаев, когда высылка грозит за нарушение ПДД, немало. Впрочем, нередки и случаи, когда в суде удается доказать, что гражданин другой страны не представляет общественной опасности, и решение отменяется. «В нашем случае подоплека политическая. Красулина – активистка ОГП и общественно-политических кампаний, критикует власть. Это удачный повод нейтрализовать ее, – рассуждает правозащитник. – По большому счету нельзя сказать, что ситуация натянута искусственно. Так записано в инструкции, но многое зависит от конкретного начальника, который при наличии достаточных аргументов может пойти на уступки». Впрочем, как признавалась Анна Красулина, ей намекнули, что в отношении ее поступило «указание сверху».

Кстати, в экспертной среде называют и другие возможные причины столь жесткого обращения с гражданами Союзного государства в свете последних событий. Такими действиями власти хотят подвигнуть граждан России переходить в белорусское гражданство, чтобы в стране не могло сформироваться критическое количество россиян, способное дать основания их исторической родине в случае чего прийти им на помощь. Кроме того, не исключено, что президент Александр Лукашенко захочет поторговаться с Россией, которая, как утверждает он сам, нарушает интеграционные соглашения и ущемляет права белорусских граждан и компаний.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси получил ноту посольства РФ по поводу высылки из страны гражданки России
 
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