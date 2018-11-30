|
Леонид Заико: "Колхозенштрассе" в Дроздах вызывает возмущение
Леонид Заико. Фото: БелаПАН
Об этом в интервью
- Лукашенко заявил недавно, что его мероприятия напоминают «пленумы ЦК». Я думаю, что 60% молодежи, которые собираются уезжать из страны из-за экономических проблем, даже не знают, что такое «пленум».
Я бы предложил вместо всех этих мероприятий такие шаги. Во-первых, введение ГЭКа (государственной экзаменационной комиссии) для всех без исключения чиновников. Во-вторых, полного роспуска Министерства экономики – как совершенно ненужной структуры. То же самое касается Министерства торговли (ныне МАРТ). Для нашей маленькой страны антимонопольное министерство вызывает больше вопросов, чем ответов. Максимум в Беларуси должно быть 12 министров, и все – образованные женщины.
Этот «пленум» Лукашенко был посвящен строительству. Так вот, многое в стране строится просто на дури. Дурь, такая закоренелая колхозная дурь.
Хочу сказать: чисто теоретически строительство не должно приносить никакой прибыли. Это просто создание условий жизни человеку.
А вот дроздовские коттеджи – этот ошибочная концептуализация. Они нарушают социальное единство в стране. У нас растет социальная дифференциация.
Они проложили там большой проспект – я называю его «Колхозенавеню» или «Колхозенштрассе», и понастроили там домов в китайском стиле. Это все вызывает чувство возмущения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многое в стране строится просто на дури.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)