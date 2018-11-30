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Фонд из США сбросил российские акции накануне отмены встречи Путин-Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: utro.ru
Суммарно нерезиденты вывели из акций и облигаций РФ 180 млн долларов - вдвое больше, чем неделю назад, сообщает "БКС Глобал Маркетс" со ссылкой на данные EPFR Global.
Инициатором распродажи стал один из крупнейших фондов, инвестирующий в развивающиеся страны Европы, отмечает стратег БКС Вячеслава Смольянинова.
Это 17% активов фонда и треть суммы, которую он держал в российских бумагах на начало ноября.
Крупнейшие инвестиции фонда - это «Газпром» (9,42%), «Лукойл» (9,11%), Сбербанк (7,34%) и «Роснефть» (6,07%).
Отношение зарубежнных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.
«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.
Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».
По данным etf.com, из крупнейшего американского биржевого фонда из числа инвестирующих в Россию, - VanEck Vectors Russia ETF - с начала года инвесторы вывели 321,3 млн долларов.
Фонд iShares MSCI Russia ETF лишился 145,17 млн долларов, из акций малой капитализации (VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF) утекло 10,4 млн.
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Российский фондовый рынок пережил новую волну оттока зарубежного капитала.
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