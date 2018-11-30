Фонд из США сбросил российские акции накануне отмены встречи Путин-Трамп



Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: utro.ru

Суммарно нерезиденты вывели из акций и облигаций РФ 180 млн долларов - вдвое больше, чем неделю назад, сообщает "БКС Глобал Маркетс" со ссылкой на данные EPFR Global.Инициатором распродажи стал один из крупнейших фондов, инвестирующий в развивающиеся страны Европы, отмечает стратег БКСпод управлением BlackRock - фонда-гиганта, глобальные активы которого втрое превышают российский ВВП, за неделю вывел из России 150 млн долларов.Это 17% активов фонда и треть суммы, которую он держал в российских бумагах на начало ноября.Крупнейшие инвестиции фонда - это «Газпром» (9,42%), «Лукойл» (9,11%), Сбербанк (7,34%) и «Роснефть» (6,07%).Отношение зарубежнных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.- рассказывает аналитик «Атона»Западные, которые считают неизбежными», однако, продолжает он:По данным etf.com, из крупнейшего американского биржевого фонда из числа инвестирующих в Россию, - VanEck Vectors Russia ETF - с начала года инвесторы вывели 321,3 млн долларов.Фонд iShares MSCI Russia ETF лишился 145,17 млн долларов, из акций малой капитализации (VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF) утекло 10,4 млн.