В Удмуртии целая семья покончила с собой, сбросившись с крыши

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Жительницы Глазова — 35-летняя Анна и 55-летняя Елена — заранее готовились свести счеты с жизнью. Они сразу предупредили учителей дочери, что не будут на школьный праздник, посвященный Новому году.Так, первой с крыши дома многоэтажки спрыгнула Анна. Она потянула за собой свою 8-летнюю дочь. Известно, что девочка плакала и не хотела прыгать. За ними последовала и бабушка.От полученных травм семья скончалась на месте. В квартире остался только годовалый ребенок.