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В Удмуртии целая семья покончила с собой, сбросившись с крыши

01.12.2018 11:39 — Разное | UDF  
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Фото: Telegram
Шокирующий инцидент произошел в Удмуртии.

Жительницы Глазова — 35-летняя Анна и 55-летняя Елена — заранее готовились свести счеты с жизнью. Они сразу предупредили учителей дочери, что не будут на школьный праздник, посвященный Новому году.

Так, первой с крыши дома многоэтажки спрыгнула Анна. Она потянула за собой свою 8-летнюю дочь. Известно, что девочка плакала и не хотела прыгать. За ними последовала и бабушка.

От полученных травм семья скончалась на месте. В квартире остался только годовалый ребенок.

 
 
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Шокирующий инцидент произошел в Удмуртии.
 
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