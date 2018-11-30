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Откаты и техника под забором. Вся Беларусь в 5 цитатах Лукашенко

01.12.2018 11:30 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
30 ноября Александр Лукашенко приехал на Оршанский льнокомбинат. В Минск глава Беларуси уехал с «поганым настроением», оставив для губернаторов «домашнее задание».

Предлагаем вашему вниманию высказывания Александра Лукашенко из его Оршанской поездки, неплохо иллюстрирующие происходящее в нашей стране.


Домашнее задание для губернаторов

«Каждый губернатор в каждой области возьмет поле, разделит на три части. И посеет 10-20 га импортными семенами, рядом посеет «дукат», «талер», еще что-то [речь об отечественных сортах льна. – Прим. Belsat.eu]. И когда мы поедем смотреть лен, мы поедем на это поле».



Техника под забором

«Вся необходимая техника с учетом двухсменной-трехсменной работы есть. Просто она используется беспорядочно. Нужно восстановить то, что под забором сегодня, и работать надо».



Динамика есть, но это же слезы

«Ситуация в льноотрасли не радужная. Да, надо сказать, что какой-то маленький-маленький прирост есть, динамика в нужном направлении. Не только потому, что рынок сегодня помог нам, спрос пошел, но еще и потому, что как-то зашевелились, в хозяйствах начали больше внимания уделять льну. Но это же слезы».



Иностранное приобретают, потому что там откаты

«Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим очень сложные машины. Мы все должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа. А почему возят – потому что там откаты. Там так называемые комиссионные – 8-15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте».



Лён – «политическая культура»

«Мало того, что это политическая культура для Беларуси [лён есть на гербе Беларуси. – Прим. Belsat.eu], в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и если мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, нужно дальше, углублять эту переработку, чтобы получить и косметические товары, и для медицины… надо углубляться».


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Теги: Минск
 
 
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30 ноября Александр Лукашенко приехал на Оршанский льнокомбинат.
 
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