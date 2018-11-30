Откаты и техника под забором. Вся Беларусь в 5 цитатах Лукашенко



Фото: president.gov.by

Домашнее задание для губернаторов

«Каждый губернатор в каждой области возьмет поле, разделит на три части. И посеет 10-20 га импортными семенами, рядом посеет «дукат», «талер», еще что-то [речь об отечественных сортах льна. – Прим. Belsat.eu]. И когда мы поедем смотреть лен, мы поедем на это поле».

Техника под забором

«Вся необходимая техника с учетом двухсменной-трехсменной работы есть. Просто она используется беспорядочно. Нужно восстановить то, что под забором сегодня, и работать надо».

Динамика есть, но это же слезы

«Ситуация в льноотрасли не радужная. Да, надо сказать, что какой-то маленький-маленький прирост есть, динамика в нужном направлении. Не только потому, что рынок сегодня помог нам, спрос пошел, но еще и потому, что как-то зашевелились, в хозяйствах начали больше внимания уделять льну. Но это же слезы».

Иностранное приобретают, потому что там откаты

«Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим очень сложные машины. Мы все должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа. А почему возят – потому что там откаты. Там так называемые комиссионные – 8-15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте».

Лён – «политическая культура»

«Мало того, что это политическая культура для Беларуси [лён есть на гербе Беларуси. – Прим. Belsat.eu], в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и если мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, нужно дальше, углублять эту переработку, чтобы получить и косметические товары, и для медицины… надо углубляться».

Предлагаем вашему вниманию высказыванияиз его Оршанской поездки, неплохо иллюстрирующие происходящее в нашей стране.