

Фото из архива БЕЛТА

«Раньше, в начале года платил 25 рублей за 20 литров. Сейчас — уже более 30. Ну куда же? »

«Это сказывается на бюджете семейном очень ощутимо».

«Все же понимают — сегодня копейка, завтра копейка, и они доведут не известно к чему — кошмар!»