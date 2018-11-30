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Маневр России с нефтью ставит "Белнефтехим" под угрозу разорения

01.12.2018 11:25 — Разное | UDF  
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Фото из архива БЕЛТА
Восемь миллиардов долларов расходов на протяжении шести лет. Российские специалисты подсчитали, сколько потеряет Беларусь маневр Москвы с нефтью. Ударные для нефтеперерабатывающей отрасли и для бюджета цифры почувствует каждый из нас.

По копеечке в неделю растет цена на топливо. Такая стратегия уже «влилась» в жизнь автовладельцев:

«Раньше, в начале года платил 25 рублей за 20 литров. Сейчас — уже более 30. Ну куда же? »


«Это сказывается на бюджете семейном очень ощутимо».


«Все же понимают — сегодня копейка, завтра копейка, и они доведут не известно к чему — кошмар!»


«Белнефтехим» просит своих клиентов быть благодарными. Мол, концерн сдерживает рост цен в пользу автомобилистов. Так как нефть в этом году росла в цене гораздо быстрее, чем топливо.

А уже в следующем году «Белнефтехиму» придется защищать собственную судьбу. Из-за российского налогового маневра стоимость нефти для Беларуси уже в следующем году вырастет более чем на 20 долларов за тонну. Это означает подорожание на 360 миллионов долларов.

«Потребитель также должен чувствовать изменения в поставках сырья, иначе ухудшится финансовое состояние заводов, и они не смогут поддерживать необходимый объем производства нефтепродуктов и их качество, выполнять программу развития», — объясняет Владимир Сизов, заместитель главы «Белнефтехима».

Большинство нефтепродуктов концерн продает в Украину и Евросоюз. Если мы начнем терять на пошлинах, в конкуренции проигрываем России. В результате — сокращение валютного дохода в казну.

«Утопленникам все равно, сколько над ним воды. У нас достаточно других проблем, с которыми не справляется бюджет, поэтому одной больше, одной меньше…» — рассуждает экономист Леонид Злотников.

В ближайшие 6 лет Россия снизит с 30% до нуля экспортную пошлину на нефть. Приобретая российское сырье, Минск эту пошлину Москве не возвращает, а кладет в собственный бюджет при вывозе нефтепродуктов за пределы ЕАЭС. Российские специалисты подсчитали, что маневр будет стоить Беларуси 8 миллиардов долларов.

«Лукашенко не удалось этот налоговый маневр отложить в отношении Беларуси, и пошли опять разговоры, что терять придется», — объясняет Леонид Злотников.

Руководители отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и госслужащиес требуют от Москвы компенсации бюджетных потерь. Формулу благосостояния в нефтяном вопросе Кремль знает.

«Необходим оптимальный стоимость и для производителя, и для потребителя. Около $ 70 за баррель нас вполне устраивает», — пояснил глава России Владимир Путин.

Постепенно идти к мировым ценам на черное золото среди стран-членов Евразийского Экономического Сообщества не главная цель нефтяного маневра. Компромисс в компенсации потерь однако будет — успокаивают российские специалисты.

«Я лично слежу за этой ситуацией и склоняюсь к тому, что это компенсация будет не чисто в финансовом варианте, а в варианте увеличения поставок нефти и какой их регуляции, то есть в натуральном выражении», — комментирует Алексей Громски из Антониевского экспертного клуба.

Переговоры о нефти могут затянуться, как это было в самом начале налогового маневра Кремля в 2015 году. Поэтому Минск не ждет — программу снижения экспортных пошлин начинает в первый день нового года. Жди перемен.

«За топливом может начаться подорожание и других вещей», — говорит автовладелец из Бреста.

Но постепенно. Процесс налоговых изменений будет длиться до 2025 года. Потери бюджета после его завершения Минфин оценивает более чем в четыре миллиарда рублей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ударные для нефтеперерабатывающей отрасли и для бюджета цифры почувствует каждый из нас.
 
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