В Ереване заявляют об отсутствии конфликта с Минском из-за поставок Азербайджану белорусских вооружений

Отношения Армении с Беларусью не ухудшились в связи с поставками белорусского оружия в Азербайджан, заявил журналистам в субботу и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

"Я не считаю, что наши отношения сейчас с Беларусью обострены, мы находимся в постоянном контакте. То есть та конфликтность, которая выносится в СМИ, она на самом деле резко преувеличила", - сказал он.

Министр обороны сообщил, что в настоящее время Армения обсуждает с белорусскими коллегами проведение совместных учений. "Недавно у нас гостила белорусская делегация в рамках военного сотрудничества, проводятся консультации проведению совместной боевой подготовки", - сказал Д.Тоноян.

Вместе с тем глава Минобороны подчеркнул, что "что любая поставка оружия в конфликтную зону может привести к обострению обстановки".

Меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны был подписан ранее по итогам переговоров в Минске между азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и белорусским лидером Александром Лукашенко.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в связи с этим заявил, что в Ереване считают недопустимой такую позицию белорусской стороны.