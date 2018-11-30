Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»

Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018».



Фото: instagram.com/by_vasilevich

Как сообщается на сайте конкурса, спортивные состязания между 118 конкурсантками прошли в Санье. Девушки были разделены на три команды: синие, жёлтые и красные.

После этого в каждой команде был проведён отбор, чтобы выбрать шесть самых спортивных претенденток. Мария Василевич стала одной из шести лучших в среди красных.

Девушки состязались в нескольких дисциплинах: прыжках в длину, беге и плавании. Победителем стала красная команда.



Фото: missworld.com

Что касается конкретных участниц, то на 3 месте – Нидерланды, на 2 месте – Боливия, на 1 месте – США.



Фото: missworld.com

Теперь определены уже 3 финалистки конкурса: француженка с титулом «Мисс топ-модель мира», японка с титулом «Талантливая мисс мира» и американка с титулом «Спортивная Мисс мира».

У белоруски нет титула, но у неё есть шансы попасть в финал и побороться за главный титул конкурса. О своём успехе в спортивных соревнованиях Мария написала на своей странице в Instagram.

«Сегодня прошли спортивные соревнования. Я вошла в число шести самых спортивных девушек «Red team», а после мы стали лучшими среди остальных команд», – рассказала Василевич.



Фото: instagram.com/by_vasilevich

Финал шоу состоится 8 декабря в Санья.

Осенью 2018 года Мария Василевич вошла в 30 лучших топ-моделей мира.