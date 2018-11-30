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Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»
Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018».
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После этого в каждой команде был проведён отбор, чтобы выбрать шесть самых спортивных претенденток. Мария Василевич стала одной из шести лучших в среди красных.
Девушки состязались в нескольких дисциплинах: прыжках в длину, беге и плавании. Победителем стала красная команда.
Что касается конкретных участниц, то на 3 месте – Нидерланды, на 2 месте – Боливия, на 1 месте – США.
Теперь определены уже 3 финалистки конкурса: француженка с титулом «Мисс топ-модель мира», японка с титулом «Талантливая мисс мира» и американка с титулом «Спортивная Мисс мира».
У белоруски нет титула, но у неё есть шансы попасть в финал и побороться за главный титул конкурса. О своём успехе в спортивных соревнованиях Мария написала на своей странице в Instagram.
«Сегодня прошли спортивные соревнования. Я вошла в число шести самых спортивных девушек «Red team», а после мы стали лучшими среди остальных команд», –
Финал шоу состоится 8 декабря в Санья.
Осенью 2018 года Мария Василевич вошла в 30 лучших топ-моделей мира.
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Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018». Фото: instagram.com/by_vasilevich Как сообщается на сайте...
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