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Штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команд на первые гонки Кубка мира
Белорусская федерация биатлона
В одиночной смешанной эстафете (14.00) Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников.
В смешанной эстафете (16.30) выступят: Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Антон Смольский.
Расписание остальных гонок 1-го этапа Кубка мира в Поклюке:
5 декабря, 16.15 — индивидуальная гонка (мужчины)
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Белорусская федерация биатлона объявила составы на эстафетные гонки, которые пройдут 2 декабря, в стартовый день первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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