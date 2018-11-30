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Штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команд на первые гонки Кубка мира

01.12.2018 12:41 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация биатлона объявила составы на эстафетные гонки, которые пройдут 2 декабря, в стартовый день первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

В одиночной смешанной эстафете (14.00) Беларусь представят Анна Сола и Сергей Бочарников.


Фото: biathlon.by

В смешанной эстафете (16.30) выступят: Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Антон Смольский.


Фото: biathlon.by

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Расписание остальных гонок 1-го этапа Кубка мира в Поклюке:

5 декабря, 16.15 — индивидуальная гонка (мужчины)
6 декабря, 16.15 — индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря, 16.15 — спринт (мужчины)
8 декабря, 16.15 — спринт (женщины)
9 декабря, 13.45 — гонка преследования (мужчины)
9 декабря, 16.45 — гонка преследования (женщины).

 
 
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Белорусская федерация биатлона объявила составы на эстафетные гонки, которые пройдут 2 декабря, в стартовый день первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
 
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