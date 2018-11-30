C 1 декабря стартует продажа билетов на II Европейские игры в Минске

C 1 декабря стартовала продажа билетов на II Европейские игры 2019 года в Минске. Стоимость билетов варьируется от 5 до 50 рублей (от 2 до 20 евро).

Наиболее доступные виды спорта для зрителей – бадминтон, дзюдо, карате и самбо. Стоимость квитков на эти соревнования будет составлять от 5 до 25 рублей в зависимости от места на трибуне и стадии турнира. Относительно недорого можно посетить соревнования по пулевой и стендовой стрельбе, а также стрельбе из лука – от 7 до 15 рублей. От 7 до 30 рублей – цена за вход на бокс, борьбу, велоспорт на треке, гимнастику, легкую атлетику. Немного дороже билеты на соревнования каноистов и по настольному теннису – 10-20 рублей. Самые дорогие билеты на турниры – по баскетболу 3х3 и пляжный футбол: от 10 до 50 рублей.

Организаторы рассчитывают в общей сложности на 375 тыс. мест с возможностью увеличения до 535 тыс. в зависимости от спроса и популярности видов спорта. Разработаны билеты нескольких категорий: Standard, VIP, на церемонию открытия и церемонию закрытия. К слову, стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 150 до 300 рублей в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 рублей.

Приобрести квитки можно на сайте билетного оператора «Ticketpro», а также более чем в 400 кассах сети. В других странах Европы билеты будут распространяться через официальных реселлеров (операторов и агентов).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.