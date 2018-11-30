Умер экс-президент Америки Джордж Буш-старший

Сегодня, 1 декабря, о смерти 41 президента Америки Джорджа Буша-старшего, об этом сообщили Washington Post и Agence France-Presse. Ему было 94 года.

Бывший американский президент родился в 1924 году. Участвовал во Второй мировой войне и уже в свои 17 лет стал самым молодым летчиком ВМС США. Потом окончил Йельский университет и начал развивать нефтяной бизнес. Джордж Буш-старший стал президентом в 1989 году и пробыл на этой должности один срок: до 1989 году. После чего Был вице-президентом страны при Рональде Рейгане и директором Центральной разведки. Именем Джорджа Буша-старшего назван международный аэропорт в Хьюстоне, а также авианосец ВМФ США.

Сын 41 президента Америки стал 43 президентом Америки.