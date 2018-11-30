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Мотолько: в Минске устанавливают ненужные металлические заборы за миллион долларов
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Общественный активист Антон Мотолько в
«В случае ДТП, когда автомобиль врезается в такую конструкцию, вероятность получить травму от разлетающихся частей от металлического забора – огромна. Также возможны и смертельные травмы. Но речь сейчас даже не об этом. Есть ещё два важных момента, на которые нужно обратить внимание: Во-первых, заборы не решают проблему. Если люди в конкретном месте перебегают дорогу – значит, есть на то причина. И тут вопрос к тем, кто занимается организацией дорожного движения.
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Общественный активист Антон Мотолько в своем telegram обратил внимание на проблему металлических заборов в Минске, которые устанавливают, кажется, везде: «На...
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