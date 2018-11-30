Дальше без Домрачевой. За кем следить в новом биатлонном сезоне

SPORT.TUT.BY рассказывает, кто из гонщиков будет бороться за главный «хрусталь», что светит белорусам без Домрачевой и Скардино и за какими сборными особенно интересно следить, если вы любите интригу и неожиданные развязки. Накануне старта биатлонного Кубка мира-2018/2019рассказывает, кто из гонщиков будет бороться за главный «хрусталь», что светит белорусам без Домрачевой и Скардино и за какими сборными особенно интересно следить, если вы любите интригу и неожиданные развязки.





Кто будет жечь





В фаворитах женского и мужского биатлона все те же лица. Победу в тотале букмекеры стабильно пророчат Мартену Фуркаду — коэффициент на его викторию в два с половиной раза ниже (1,35), чем на Йоханнеса Бё (3,75). Далее идут биатлонисты, которые с небольшой вероятностью смогут замахнуться на лидерство в сезоне — Симон Шемпп, Тарьей Бё, Арнд Пайффер, Яков Фак, Юлиан Эберхард и Антон Шипулин.





В прошлом году младший Бё отстал в общем зачете от Фуркада почти на сотню очков. Во многих гонках сезона причиной его неудач была провальная лежка. В межсезонье Йоханнес признался, что долгое время мучился из-за травмы ключицы, препятствовавшей комфортной изготовке и стрельбе из положения лежа. Осенью 25-летний гонщик из Стрюна модернизировал винтовку, добавил выступ в виде крюка на задней части приклада и заменил ствол на тот, что помогает проходить габаритам.





— Сейчас я думаю «YES». Я лежу в стабильном положении и могу просто расстреливать мишени, — говорил журналистам NRK норвежец.





Очевидно, что Йоханнес подходит к новому сезону во всеоружии в прямом и переносном смыслах и снова готов потрепать нервы младшему из Фуркадов.





В женском биатлоне букмекеры называют лидером словачку Анастасию Кузьмину (3,00), в списке основных преследовательниц значится старая гвардия — Кайса Макарайнен (3,25), Лаура Дальмайер (3,75) и Доротея Вирер (11,00). В числе раздражителей должны отметиться украинские биатлонистки Юлия Джима и сестры Семеренко, норвежка Тирил Экхофф и француженки Бескон и Бресаз.





Белорусские шансы





Состав женской белорусской команды существенно обновился — ушли волшебницы Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Остались «золотые» Ирина Кривко и Динара Алимбекова, которая продолжает восстанавливаться после операции на плече. В строй вернулась молодая Анна Сола, пропустившая прошлый сезон из-за перетренированности. Из запасных в основные камбэк совершила Дарья Юркевич. Именно эти белоруски будут стартовать на первом этапе Кубка мира в Поклюке.





Главной медальной надеждой сборной является Ирина Кривко. Спортсменка из Сенно выиграла оба контрольных старта в Контилохати, а ее личный тренер и свекор Василий Лещенко назначен старшим тренером женской команды.





Сложно загадывать, как проявит себя второй номер Динара Алимбекова. Пожалуй, главное, о чем в ближайшем будущем должны просить болельщики — это даже не медали, а грамотное восстановление Динары. Перспектива потерять олимпийскую чемпионку из-за форсирования событий выглядит печально.





В межсезонье в сборную Беларуси «завезли» пять россиянок — 19-летнюю Арину Яборову, 20-летнюю Анну Мусатову, бывшую лыжницу Инну Костюченко, которая только летом взяла в руки винтовку, и сестер Елену и Ирину Кручинкиных. Двое из вчерашних россиянок уже начали сезон на Кубке IBU. Ирина Кручинкина в первой же спринтерской гонке взяла серебро.





В мужской сборной больших перемен не случилось. На первый этап в Поклюку поедут Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Антон Смольский и Максим Воробей. На Кубок IBU отправились Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и экс-россиянин Никита Лобастов.





Какие результаты светят мужчинам? При хорошей стрельбе опытные гонщики Чепелин и Бочарников по ходу сезона могут рассчитывать на стабильное попадание в очковую зону (в прошлом сезоне лучшим местом Владимира стало девятое в спринте Антхольца, а Сергея — 18-е в олимпийской индивидуалке).





Накануне Игр в Пхенчхане экс-тренер мужской команды Николай Лопухов нахваливал молодого Антона Смольского. Он сравнивал его с антоновкой, которая в олимпийский год была еще незрелой. Возможно, в этом сезоне придет время собирать урожай. Тем более тренировать мужчин снова взялся Олег Рыженков, который насобирал немало лестных отзывов как тренер.





Еще одним козырем наших биатлонистов могут стать миксты и супермиксты. Хочется верить, что на такие гонки тренеры точно сумеют выставить конкурентоспособный состав.





Штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команд на первые гонки Кубка мира





За кем еще будет интересно следить





Новые русские





За обновленной сборной России, где сменился не только состав команд, но и руководство СБР. Предпосылки к этому были. В прошлом сезоне россиянки ни разу не отметились на подиуме Кубка мира. А еще впервые в истории Россия вернулась с Олимпиады без наград.





В мае у восточных соседей сменился президент СБР — им стал Владимир Драчев. Обновился и тренерский штаб — главным тренером всей сборной и старшим по мужчинам стал опытный Анатолий Хованцев, за подготовку женщин теперь отвечает Виталий Норицын.





Россияне впервые за долгое время начнут сезон без вожака Шипулина. Антон долго думал, продолжать ли карьеру и только в октябре принял решение остаться в биатлоне. Теперь Шипулин набирает форму и планирует появиться на трассах Кубка мира не раньше января.





Кстати, отбор российских биатлонистов на Кубок мира в этом году получился максимально прозрачным. В Поклюку и Хохфильцен едут лучшие не просто на усмотрение тренеров, а лучшие по итогам контрольных стартов в Контиолахти.









Маргарита Васильева





В их число вошли Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. Из мужчин лучше остальных показали себя Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.









При этом по итогам контрольных гонок чемпион мира Антон Бабиков сослан на Кубок IBU, а вчерашний капитан сборной России Максим Цветков и олимпийский чемпион Сочи Алексей Волков вовсе отправятся на Кубок России и в буквальном смысле в тайге начнут выгрызать путевку на Кубок мира.





Норвежцы без короля и кронпринца





Интересно будет наблюдать и за омолодившейся сборной Норвегии. Там больше нет супергероев Бьорндалена и Свендсена и чемпионки мира в эстафете Хильды Фенне. Зато у викингов появились новые имена. В женской сборной компанию Тирил Экхофф и ее опытным подругам составят Эмили Калкенберг 1997 года рождения и 26-летняя Текла Брюн-Ли.









Осваиваться в мужской сборной начнет 22-летний Синдре Петтерсен. Можете себе представить, как пришлось постараться этому парню, чтобы пробиться в сборную, где все работает строго по спортивному принципу (вы же помните историю непопадания короля биатлона на Олимпиаду в Корею?).





Календарь Кубка мира на сезон 2018/19

1-й этап





Поклюка, Словения





30 ноября — 9 декабря





2 декабря — супермикст

2 декабря — смешанная эстафета

5 декабря — индивидуальная гонка (мужчины)

6 декабря — индивидуальная гонка (женщины)

7 декабря — спринт (мужчины)

8 декабря — спринт (женщины)

9 декабря — гонка преследования (мужчины)

9 декабря — гонка преследования (женщины)





2-й этап





Хохфильцен, Австрия





10 декабря — 16 декабря





13 декабря — спринт (женщины)

14 декабря — спринт (мужчины)

15 декабря — гонка преследования (женщины)

15 декабря — гонка преследования (мужчины)

16 декабря — эстафета (женщины)

16 декабря — эстафета (мужчины)





3-й этап





Нове Место, Чехия





17 декабря — 23 декабря





20 декабря — спринт (мужчины)

21 декабря — спринт (женщины)

22 декабря — гонка преследования (мужчины)

22 декабря — гонка преследования (женщины)

23 декабря — масс-старт (мужчины)

23 декабря — масс-старт (женщины)





4-й этап





Оберхоф, Германия





7 января — 13 января





10 января — спринт (женщины)

11 января — спринт (мужчины)

12 января — гонка преследования (женщины)

12 января — гонка преследования (мужчины)

13 января — эстафета (женщины)

13 января — эстафета (мужчины)





5-й этап





Рупольдинг, Германия





14 января — 20 января





16 января — спринт (мужчины)

17 января — спринт (женщины)

18 января — эстафета (мужчины)

19 января — эстафета (женщины)

20 января — масс-старт (мужчины)

20 января — масс-старт (женщины)





6-й этап





Антхольц, Италия





21 января — 27 января





24 января — спринт (женщины)

25 января — спринт (мужчины)

26 января — гонка преследования (женщины)

26 января — гонка преследования (мужчины)

27 января — масс-старт (женщины)

27 января — масс-старт (мужчины)





7-й этап





Кэнмор, Канада





4 февраля — 10 февраля





7 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)

8 февраля — индивидуальная гонка (женщины)

9 февраля — эстафета (мужчины)

10 февраля — эстафета (женщины)

10 февраля — масс-старт (мужчины)

11 февраля — масс-старт (женщины)





8-й этап





Солт-Лейк-Сити, США





11 февраля — 17 февраля





14 февраля — спринт (женщины)

15 февраля — спринт (мужчины)

16 февраля — масс-старт (женщины)

17 февраля — масс-старт (мужчины)

17 февраля — сингл-микст

18 февраля — смешанная эстафета





Чемпионат мира





Эстерсунд, Швеция





7 марта — 17 марта





7 марта — смешанная эстафета

9 марта — спринт (женщины)

9 марта — спринт (мужчины)

10 марта — гонка преследования (женщины)

10 марта — гонка преследования (мужчины)

12 марта — индивидуальная гонка (женщины)

13 марта — индивидуальная гонка (мужчины)

14 марта — супермикст

16 марта — эстафета (женщины)

16 марта — эстафета (мужчины)

17 марта — масс-старт (женщины)

17 марта — масс-старт (мужчины)





9-й этап





Холменколлен, Норвегия





18 марта — 24 марта





21 марта — спринт (женщины)

22 марта — спринт (мужчины)

23 марта — гонка преследования (женщины)

23 марта — гонка преследования (мужчины)

24 марта — масс-старт (женщины)

24 марта — масс-старт (мужчины)







