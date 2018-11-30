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Двух российских олимпийских чемпионов по биатлону заподозрили в употреблении допинга
Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает в употреблении допинга четверых российских спортсменов — Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
Дела о возможном употреблении допинга, говорится в заявлении IBU, были открыты после проверки проб, взятых у спортсменов в 2012-2015 годах.
Евгений Устюгов — двукратный олимпийский чемпион (Ванкувер-2010 и Сочи-2014), Светлана Слепцова также завоевала «золото» на Олимпиаде в Ванкувере.
Устюгов, Слепцова и Чернышов уже завершили карьеру. Печенкин временно отстранен от участия в соревнованиях.
О том, что в употреблении допинга подозреваются еще четверо российских биатлонистов IBU объявил в августе. Имена спортсменов тогда не назывались, хотя источники предполагали, что речь идет об Устюгове, Слепцовой, Чернышове и Печенкине.
Из-за дисквалификации спортсменов, принимавших запрещенные препараты, сборная России потеряла 13 медалей, завоеванных на домашней Олимпиаде в Сочи,
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Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает в употреблении допинга четверых российских спортсменов — Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра...
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