Двух российских олимпийских чемпионов по биатлону заподозрили в употреблении допинга

Дела о возможном употреблении допинга, говорится в заявлении IBU, были открыты после проверки проб, взятых у спортсменов в 2012-2015 годах.





Евгений Устюгов — двукратный олимпийский чемпион (Ванкувер-2010 и Сочи-2014), Светлана Слепцова также завоевала «золото» на Олимпиаде в Ванкувере.





Устюгов, Слепцова и Чернышов уже завершили карьеру. Печенкин временно отстранен от участия в соревнованиях.









О том, что в употреблении допинга подозреваются еще четверо российских биатлонистов IBU объявил в августе. Имена спортсменов тогда не назывались, хотя источники предполагали, что речь идет об Устюгове, Слепцовой, Чернышове и Печенкине.





сообщает Медуза. Из-за дисквалификации спортсменов, принимавших запрещенные препараты, сборная России потеряла 13 медалей, завоеванных на домашней Олимпиаде в Сочи,Медуза.



