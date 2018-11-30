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Топ-20 самых известных благотворительных организаций Беларуси

01.12.2018 12:27 — Разное | Партизан  
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Красный Крест, Белорусский детский хоспис и Поисково-спасательный отряд "Ангел" - таковы три самые известные для населения благотворительные организации Беларуси.



"Белорусское общество Красного Креста" известно 86% респондентов, Белорусский детский хоспис - 49%, а Поисково-спасательный отряд "Ангел" - 48% респондентов, сообщает thinktanks.by

Таковы результаты опроса,  проведенного Белорусским Красным Крестом и компанией SATIO. 

Примечательно, что тройка лидеров для в Топ-20 организаций для населения и для малого и среднего бизнеса различается. Самой известной благотворительной организацией для бизнесменов также стал Красный Крест (82%). А вот на второй позиции здесь оказался ЮниХелп. Его назвали 74% опрошенных. На третьей строчке у предпринимателей был Белорусский детский хоспис (65%). ПСО "Ангел" назвало 65% орпошенных представителей бизнеса и он очутился на четвертом месте. 

Кстати, ЮниХелп был на четвертой строчке в опросе населения. О нем знают 40% респондентов. 


Примечательно, что из 400 благотворительных организаций, действующих в Беларуси, реально  известны людям, то есть набрали более 1% отзывов, всего 20 или меньше 5% от всех, существующих в стране.

Согласно опросу, наиболее активными организациями по получению помощи от населения и бизнеса являются Белорусский Красный Крест, Юни Хелп и Белорусский детский хоспис.       




 
 
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Красный Крест, Белорусский детский хоспис и Поисково-спасательный отряд "Ангел" - таковы три самые известные для населения благотворительные организации Беларуси.
 
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