Топ-20 самых известных благотворительных организаций Беларуси









сообщает thinktanks.by "Белорусское общество Красного Креста" известно 86% респондентов, Белорусский детский хоспис - 49%, а Поисково-спасательный отряд "Ангел" - 48% респондентов,thinktanks.by





Таковы результаты опроса, проведенного Белорусским Красным Крестом и компанией SATIO.





Примечательно, что тройка лидеров для в Топ-20 организаций для населения и для малого и среднего бизнеса различается. Самой известной благотворительной организацией для бизнесменов также стал Красный Крест (82%). А вот на второй позиции здесь оказался ЮниХелп. Его назвали 74% опрошенных. На третьей строчке у предпринимателей был Белорусский детский хоспис (65%). ПСО "Ангел" назвало 65% орпошенных представителей бизнеса и он очутился на четвертом месте.





Кстати, ЮниХелп был на четвертой строчке в опросе населения. О нем знают 40% респондентов.









Примечательно, что из 400 благотворительных организаций, действующих в Беларуси, реально известны людям, то есть набрали более 1% отзывов, всего 20 или меньше 5% от всех, существующих в стране.





Согласно опросу, наиболее активными организациями по получению помощи от населения и бизнеса являются Белорусский Красный Крест, Юни Хелп и Белорусский детский хоспис.











