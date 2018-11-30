У России будет новый гимн. Презентация 12 декабря

Работу над новой версией гимна РФ поручили музыкальному продюсеру Леониду Бурлакову, работавшему с Земфирой, группами «Мумий Тролль», «Братья Грим» и другими.





«Наш гимн красивое, гармонически выверенное произведение. В нём - настоящий космос. Но появилась идея дать ему новое звучание. Чтобы он больше походил на песню и объединял все поколения наших соотечественников. В аранжировку мы добавили немного рока и чуть изменили тональность. Гимн стало легче петь», - сообщил АиФ.ru Бурлаков.





Новая версия гимна разрабатывалась полгода: с апреля по сентябрь. В ней приняли участие 210 человек. По словам Бурлакова, новую версию уже слышали в администрации президента.





«Оттуда поступили замечания, которые мы, конечно же, учли. В том числе несколько советов дал композитор Игорь Матвиенко. К ним мы тоже прислушались. Судя по тому, как развиваются события, надеюсь, эта версия гимна будет носить официальный характер», - поделился продюсер.





Гимн исполняют девять основных вокалистов – молодые певцы в возрасте от 19 до 22 лет, живущие в разных частях страны – Мария Ковалева, Наталия Антропова, Василий Пасечник и другие. Среди музыкантов, принимавших участие в записи - легенда русского рока баянист Рушан Аюпов, бывший барабанщик «Братьев Грим» Денис Попов, экс-музыканты группы «Мумий Тролль» Юрий Цалер, Евгений Звиденный. А также Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, хор Moscow Gospel Team, Детский ансамбль при Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии РФ, старший хор ГБУДО г. Москвы ДМШ №64.





В качестве аранжировщика выступил Андрей Тимомин, работавший с группами «Братья Грим» и «Градусы», Полиной Гагариной, Евой Польной и др. 5 декабря гимн впервые прозвучит на публичном мероприятии на Ледовой арене ВТБ. И, по имеющейся информации АиФ.ru, 12 декабря новую версию должны представить на президентском приеме в Кремле.



