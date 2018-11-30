«Джордж Буш-старший: президент, при котором изменился мир

Волей судьбы на недолгие четыре года легислатуры Джорджа Буша-старшего пришлись грандиозные события: крушение коммунизма, падение Берлинской стены и распад СССР.





По оценкам аналитиков, он не столько вызывал и направлял их, сколько отвечал на вызовы, но место в учебниках истории ему обеспечено.





Баловень фортуны





41-й президент Америки много лет прожил в Хьюстоне, из-за чего его часто называли "техасцем", но родился и вырос в Новой Англии. Он появился на свет 12 июня 1924 года в Милтоне, штат Массачусетс.





Политическая карьера Джорджа Буша-старшего





1966 год: избран в 1966 году в Палату представителей от 7-го округа Техаса

1971 год: президент Ричард Никсон назначил его постоянным представителем США при ООН

1974 год: президент Джеральд Форд назначил Буша-старшего главой американского бюро по связям с Китаем

1976 год: Форд назначает Буша-старшего директором ЦРУ

1981-1989 гг.: 43-й вице-президент США при Рональде Рейгане

1989-1993 гг.: Джордж Буш-старший - 41-й президент США

Многие хозяева Белого дома - Эйзенхауэр, Никсон, Рейган, Билл Клинтон - вышли из рядовых и даже неблагополучных семей. Буш принадлежал к потомственной элите.





Фамильное поместье в Кеннебанкпорте, где побывали многие мировые лидеры, включая Владимира Путина, приобрел еще его дед, а отец был банкиром и сенатором.





Джордж Буш-младший через восемь лет после отца также стал президентом - небывалый случай в истории США. Другой сын, Джеб Буш, является губернатором Флориды.





Российские комментаторы проводили параллели между "династией Бушей" и кремлевской операцией "Преемник" 2008 года. Однако Буш-младший победил на выборах, когда его отец давно ушел из активной политики и административного ресурса использовать не мог.









После Пёрл-Харбора 17-летний Джордж пошел добровольцем в летную школу и воевал в Тихом океане, пилотируя бомбардировщик "Эвенджер", базировавшийся на авианосце "Сан-Хасинто". На том же театре сражался другой будущий президент, Джон Кеннеди, только не летчиком, а командиром торпедного катера.





2 сентября 1944 года во время атаки на остров Титидзима самолет Буша был подбит, но он все-таки сбросил бомбы, и лишь затем взял курс в океан, где выпрыгнул с парашютом. Буш четыре часа плавал на надувном плоту, прежде чем его подобрала подводная лодка. Два других члена экипажа погибли.





Послевоенная жизнь будущего президента напоминала воплощенную американскую мечту. Капитан бейсбольной команды Йельского университета. Основатель нефтяной компании в Хьюстоне, к 40 годам миллионер. Счастливый семьянин: на своей юношеской любви Барбаре Пирс он женился через неделю после возвращения с фронта, прожил с ней 72 года и имел шестерых детей.





Барбара Буш скончалась в апреле 2018 года в США в возрасте 92 лет. Она пока единственная женщина в истории, присутствовавшая на инаугурации и своего мужа, и своего сына.









Джордж Буш-старший женился на своей юношеской любви Барбаре Пирс через неделю после возвращения с фронта, прожил с ней 72 года и имел шестерых детей





Аналитик и дипломат

Путь Джорджа Буша-старшего в Белый дом нетипичен для Америки.





Не считая четырех лет пребывания в палате представителей в 1966-1970 годах и неудачной попытки вслед за этим баллотироваться в сенат, он делал карьеру не выборного политика, а чиновника-назначенца: при Никсоне и Форде был представителем в ООН, первым после восстановления отношений послом США в КНР и директором ЦРУ.





Граждане США сравнительно мало интересуются внешней политикой, озабочены в основном, как они выражаются, "вопросами ножа и вилки", и в качестве кандидатов в президенты предпочитают людей с соответствующим опытом. Буш - единственный профессиональный международник среди хозяев Белого дома.





При президенте Картере он был профессором университета Райса в Хьюстоне и директором Совета по международным отношениям - влиятельного консервативного аналитического центра.





В 1980 году Рональд Рейган предложил ему бороться за Белый дом в тандеме.





Умеренный консерватор





Через восемь лет Буш стал первым с 1836 года "вице", сделавшимся президентом не в результате смерти или отставки патрона, а победив на выборах.









На республиканском конвенте 1988 года он декларировал приверженность классическому американскому консерватизму: за клятву верности флагу, школьную молитву, смертную казнь, право на оружие и против абортов. Там же он произнес впоследствии дорого обошедшуюся ему фразу: "Читайте по моим губам: нет новым налогам".





Буш получил 53,4% голосов избирателей против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса. В 1990 году победоносная и практически бескровная операция "Буря в пустыне" на время подняла его рейтинг до 89%.





Менее успешной оказалась экономическая политика. Выросла безработица, впервые всерьез встала проблема бюджетного дефицита. Чтобы сократить его, администрация пошла на повышение налогов. Избиратели это припомнили, как Борису Ельцину его знаменитое обещание лечь на рельсы в случае повышения цен.





В 1992 году выборы выиграл Билл Клинтон под лозунгом "Все дело в экономике, чудак!"





Партнер Горбачева





Отношения Джорджа Буша с Россией начались с поездки на похороны Леонида Брежнева в ноябре 1982 года.





В январе 89-го, когда Буш вступил на президентский пост, в Москве, по выражению Михаила Горбачева, "процесс пошел" уже вовсю.





"Тоталитарная эра проходит, старые идеи сдуваются как листья с безжизненных деревьев. Мир, обновленный свободой, покажется родившимся заново, и дни диктаторов закончатся", - сказал Буш в инаугурационной речи.

При Горбачеве и Буше-старшем отношения Москвы и Вашингтона переживали подъем

Многие исследователи подчеркивают историческую роль саммита на Мальте 2-3 декабря 1989 года.





По имеющимся данным, вопрос о будущем Варшавского Договора и НАТО там не обсуждался, но советский лидер дал обещание не препятствовать переменам в Восточной Европе военной силой. Впрочем, в Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии режимы к тому времени уже сменились.





19 августа 1991 года американский президент в официальном заявлении выразил озабоченность событиями в Советском Союзе, осудил "антиконституционное использование силы" и поддержал "призыв президента Ельцина к восстановлению законных органов власти".





Сразу вслед за этим он позвонил в Москву и попросил соединить его с Горбачевым, отказавшись от предложенного разговора с "и.о. президента" Геннадием Янаевым.





Не по сценарию





Осенью 1991 года вашингтонская администрация, опасаясь непредсказуемости и нестабильности в ядерной державе, недвусмысленно давала понять, что хотела бы сохранения на территории СССР, кроме стран Балтии, единого государства во главе с Горбачевым.





Еще до путча, 1 августа 1991 года, Буш посетил Киев, выступил в Верховной Раде и предостерег украинцев от "суицидального национализма".





События пошли по-иному.





Горбачев впоследствии говорил, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, подписав Беловежские соглашения, первым делом позвонили Бушу, а уж затем ему, и сильно этим возмущался.





По оценкам историков, после распада СССР Буш и его госсекретарь Джеймс Бейкер рассуждали и действовали в рамках прежней парадигмы, когда вся мировая политика рассматривалась сквозь призму отношений между Москвой и Вашингтоном.





Они надеялись со временем видеть Россию стратегическим союзником и полагали, что страна, богатая природными ресурсами, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН важнее для национальных интересов США, чем восточноевропейские государства, тем более бывшие советские республики, которые американцы порой с трудом находили на карте.









В феврале 1990 года Бейкер заявил на встрече с Горбачевым в Москве: "Мы понимаем, что Советскому Союзу важно иметь гарантии того, что не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении". Процесс расширения Альянса был запущен при Билле Клинтоне.





Последний герой





Бывшие министры-младореформаторы Петр Авен и Альфред Кох в своей книге "Революция Гайдара" назвали уход Джорджа Буша из Белого дома катастрофой. По их мнению, Буш с его опытом дипломата и разведчика мыслил глобально, а Клинтона, особенно на первом сроке, из всей международной повестки дня интересовал только Ближний Восток, да и то больше по внутриполитическим причинам.





В 1940-х годах Буш был самым молодым пилотом американских вооруженных сил, в начале 90-х оказался единственным государственным лидером - ветераном Второй мировой войны.





После его поражения в борьбе за Белый дом газета "Московский комсомолец" опубликовала письмо российской читательницы: "Мне жаль, что американцы упустили, возможно, последний шанс выбрать своим президентом настоящего мужчину".





Свой 90-летний юбилей Джордж Буш отметил парашютным прыжком - хоть и в инвалидном кресле.







