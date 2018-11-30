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В Бразилии самолет рухнул на жилые дома: погибли двое

01.12.2018 11:39 — Разное | Партизан  
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В пятницу, 30 ноября, на севере города Сан-Паулу в Бразилии частный самолет упал на жилые дома, в результате ЧП погибли два человека.

Об этом в Twitter сообщила пожарная служба Сан-Паулу (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). При этом 12 жителей получили ранения, сообщает Обозреватель.


Спасатели, которые работают на месте инцидента, уточнили, что потерпевшее крушение воздушное судно американского производства вылетело из аэропорта незадолго до падения. Пока неизвестно кто находился внутри самолета.


 
 
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В пятницу, 30 ноября, на севере города Сан-Паулу в Бразилии частный самолет упал на жилые дома, в результате ЧП погибли два человека.
 
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