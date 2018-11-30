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Саммит G20: тысячи людей вышли на митинг против экономической политики стран
Город находится под усиленным контролем силовиков.
В Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на акцию против экономической политики G20.
Об этом сообщает
Митингующие не могли приблизиться к лидерам США, России, Китая и других стран, так как город находится под усиленным контролем силовиков.
Полиция и пограничные патрули окружили и не подпускали никого к конгресс-центру Коста Сальгеро, где проходит саммит, в радиусе 12 квадратных километров.
Организованный коалицией профсоюзов и правозащитных групп марш, двигался на расстоянии около пяти километров от места проведения саммита.
В связи с саммитом работа общественного транспорта в городе была прекращена, а власти объявили этот день праздником и рекомендовали жителям поехать отдохнуть. Эти меры заставили активистов выйти на марш.
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Город находится под усиленным контролем силовиков.
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