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Саммит G20: тысячи людей вышли на митинг против экономической политики стран

01.12.2018 11:35 — Разное | Партизан  
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Город находится под усиленным контролем силовиков.

В Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на акцию против экономической политики G20.

Об этом сообщает Reuters.

Митингующие не могли приблизиться к лидерам США, России, Китая и других стран, так как город находится под усиленным контролем силовиков.

Полиция и пограничные патрули окружили и не подпускали никого к конгресс-центру Коста Сальгеро, где проходит саммит, в радиусе 12 квадратных километров.


Организованный коалицией профсоюзов и правозащитных групп марш, двигался на расстоянии около пяти  километров от места проведения саммита.

В связи с саммитом работа общественного транспорта в городе была прекращена, а власти объявили этот день праздником и рекомендовали жителям поехать отдохнуть. Эти меры заставили активистов выйти на марш.


 
 
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Город находится под усиленным контролем силовиков.
 
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