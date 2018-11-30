Премьер-министр Беларуси отмечает день рождения

пише т Sputnik. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас празднует 1 декабря свой день рождения – топ-чиновнику сегодня исполнилось 49 лет. Интересные факты из жизни главы Совминт Sputnik.





Военный финансист и молодой руководитель





Румас родился в Гомеле и образование получал в Ярославском военном училище – учился на военного финансиста. Позже будущий премьер успел поработать на Дальнем Востоке, а с развалом СССР вернулся в Беларусь. Здесь он получил еще одно образование – в Академии управления. И пришел в 25 лет руководить одним из столичных отделений Беларусбанка.









Интересно, что в то время его отец Николай Румас был заместителем министра финансов в кабинете Кебича. Семейное положение для продвижения по карьерной лестнице его сын решил не использовать – всего предпочел достигать сам.





Первый заход в правительстве





Успешно руководив в начале двухтысячных Белагропромбанком, в 2010 году Румас получил приглашение стать вице-премьером и согласился.





На посту заместителя премьер-министра (должность тогда занимал Михаил Мясникович) Румас зарекомендовал себя как рыночник. Он отвечал за вопросы экономики и финансов, а также курировал общение с международными структурами.





Впрочем, работа чиновника удостаивалась и критики от главы государства. В частности, высказывался он негативно и о рыночной "экономике Мясниковича – Румаса". Спустя два года Сергей Николаевич покинул кабмин и ушел руководить Банком развития.





Сто дней – сто проблем





Назначенный в середине августа премьер-министром, Румас встретил 100-дневный юбилей на посту незадолго до дня рождения. И получил серьезную "выволочку" от главы государства за "унаследованную беспринципность" в решении проблем.





Молодому премьер-министру, назначение которого вызвало оживление среди экономистов и политологов, предстоит решить ряд структурных проблем в белорусской экономике и не забывать о программе развития республики, утвержденной на Всебелорусском народном собрании.









Впрочем, надежда на успешное решение проблем есть: Румас давно зарекомендовал себя как финансист высокого класса, а в его кабинете работает также много чиновников с прорывными взглядами – так называемых технократов. Возможно, именно с ними сегодня премьер-министр и проводит свой день рождения – ведь у него, как и у других топ-управленцев, выходных дней практически не бывает.











