ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Беларуси отмечает день рождения

01.12.2018 11:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Военный финансист по образованию, в 2018 году Румас во второй раз вошел в состав правительства – на этот раз в качестве главы кабмина.

Премьер-министр Беларуси отмечает день рождения
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас празднует 1 декабря свой день рождения – топ-чиновнику сегодня исполнилось 49 лет. Интересные факты из жизни главы Совмин пишет Sputnik.

Военный финансист и молодой руководитель

Румас родился в Гомеле и образование получал в Ярославском военном училище – учился на военного финансиста. Позже будущий премьер успел поработать на Дальнем Востоке, а с развалом СССР вернулся в Беларусь. Здесь он получил еще одно образование – в Академии управления. И пришел в 25 лет руководить одним из столичных отделений Беларусбанка.


Интересно, что в то время его отец Николай Румас был заместителем министра финансов в кабинете Кебича. Семейное положение для продвижения по карьерной лестнице его сын решил не использовать – всего предпочел достигать сам.

Первый заход в правительстве

Успешно руководив в начале двухтысячных Белагропромбанком, в 2010 году Румас получил приглашение стать вице-премьером и согласился.

На посту заместителя премьер-министра (должность тогда занимал Михаил Мясникович) Румас зарекомендовал себя как рыночник. Он отвечал за вопросы экономики и финансов, а также курировал общение с международными структурами.

Впрочем, работа чиновника удостаивалась и критики от главы государства. В частности, высказывался он негативно и о рыночной "экономике Мясниковича – Румаса". Спустя два года Сергей Николаевич покинул кабмин и ушел руководить Банком развития.

Сто дней – сто проблем

Назначенный в середине августа премьер-министром, Румас встретил 100-дневный юбилей на посту незадолго до дня рождения. И получил серьезную "выволочку" от главы государства за "унаследованную беспринципность" в решении проблем.

Молодому премьер-министру, назначение которого вызвало оживление среди экономистов и политологов, предстоит решить ряд структурных проблем в белорусской экономике и не забывать о программе развития республики, утвержденной на Всебелорусском народном собрании.


Впрочем, надежда на успешное решение проблем есть: Румас давно зарекомендовал себя как финансист высокого класса, а в его кабинете работает также много чиновников с прорывными взглядами – так называемых технократов. Возможно, именно с ними сегодня премьер-министр и проводит свой день рождения – ведь у него, как и у других топ-управленцев, выходных дней практически не бывает.




 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный финансист по образованию, в 2018 году Румас во второй раз вошел в состав правительства – на этот раз в качестве главы кабмина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маневр России с нефтью ставит "Белнефтехим" под угрозу разорения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика