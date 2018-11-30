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Бытовые услуги Городокского КБО

01.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Издавна в Городке существовали промышленные артели, которые занимались ремонтом и изготовлением одежды, обуви, мебели, ремонтировали часы … Сразу после освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков был создан Городокский комбинат бытового обслуживания. Промышленность страны еще не была восстановлена, потребность заставляла людей ремонтировать старую одежду и обувь.

Бытовые услуги Городокского КБО

На снимке: работник КБО Алла Прокофьева

Особое развитие КБО получил в 60-е-90-е годы прошлого века. В те времена на КБО работало более 150 человек, продукции выпускали на десятки тысяч рублей в год. С 1991 г. в состав районного комбината бытового обслуживания входило два производственных участка, Городокский и Езерищенский, а также 34 комплексных приемных пункта, работавших на районе. Позже, в 1996 г. комбинат стал районным унитарным предприятием, в 2000-м он переименован в Городокское районное унитарное предприятие бытового обслуживания (РУПБА) «Райбыт». В Городке на базе КБО работали мастерские по ремонту мебели, часов, расчесывали шерсть, окрашивали различные виды пряжи для трикотажного и ткацкого цехов. В 2009 г., когда произошла реорганизация ГРУПП ЖКХ, РУПБА вошло в состав ГПКиТС.

 

Подробнее читайте в №92 от 30.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv . 

 
 
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Издавна в Городке существовали промышленные артели, которые занимались ремонтом и изготовлением одежды, обуви, мебели, ремонтировали часы … Сразу после...
 
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