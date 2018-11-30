ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В тайнике автомобиля обнаружена мясная продукция

01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Партию свежей говяжьей печени спрятал гражданин Польши в тайниках своего автомобиля, чтобы незаконно ввезти ее на территорию Евразийского экономического союза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61130.php

В тайнике автомобиля обнаружена мясная продукция

Гражданин следовал через пункт пропуска «Брест» на транспортном средстве марки «Форд Мондео». При досмотре автомобиля брестские таможенники обнаружили мясную продукцию за декоративной обшивкой и в пустотелом пространстве между лобовым стеклом и капотом машины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61130.php

В тайнике автомобиля обнаружена мясная продукция

Всего в тайниках было спрятано 60 кг свежей говяжьей печени без заводской упаковки. Гражданин намеревался реализовать незаконно ввозимый товар на территории Беларуси.

В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Так как автомобиль был оборудован тайниками, его в соответствии с законодательством изъяли до решения суда, а мясная продукция возвращена на территорию Польши.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партию свежей говяжьей печени спрятал гражданин Польши в тайниках своего автомобиля, чтобы незаконно ввезти ее на территорию Евразийского экономического союза. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бытовые услуги Городокского КБО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика