В тайнике автомобиля обнаружена мясная продукция

Партию свежей говяжьей печени спрятал гражданин Польши в тайниках своего автомобиля, чтобы незаконно ввезти ее на территорию Евразийского экономического союза.



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Гражданин следовал через пункт пропуска «Брест» на транспортном средстве марки «Форд Мондео». При досмотре автомобиля брестские таможенники обнаружили мясную продукцию за декоративной обшивкой и в пустотелом пространстве между лобовым стеклом и капотом машины.



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Всего в тайниках было спрятано 60 кг свежей говяжьей печени без заводской упаковки. Гражданин намеревался реализовать незаконно ввозимый товар на территории Беларуси.

В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Так как автомобиль был оборудован тайниками, его в соответствии с законодательством изъяли до решения суда, а мясная продукция возвращена на территорию Польши.