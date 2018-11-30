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В тайнике автомобиля обнаружена мясная продукция
01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Партию свежей говяжьей печени спрятал гражданин Польши в тайниках своего автомобиля, чтобы незаконно ввезти ее на территорию Евразийского экономического союза.
Гражданин следовал через пункт пропуска «Брест» на транспортном средстве марки «Форд Мондео». При досмотре автомобиля брестские таможенники обнаружили мясную продукцию за декоративной обшивкой и в пустотелом пространстве между лобовым стеклом и капотом машины.
Всего в тайниках было спрятано 60 кг свежей говяжьей печени без заводской упаковки. Гражданин намеревался реализовать незаконно ввозимый товар на территории Беларуси.
В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Так как автомобиль был оборудован тайниками, его в соответствии с законодательством изъяли до решения суда, а мясная продукция возвращена на территорию Польши.
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Партию свежей говяжьей печени спрятал гражданин Польши в тайниках своего автомобиля, чтобы незаконно ввезти ее на территорию Евразийского экономического союза. ...
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