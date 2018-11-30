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VII областной фестиваль творчества «Поверь в себя!»
01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
По решению Организации Объединенных Наций 3 декабря во всем мире отмечается Международный День инвалидов.
По инициативе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» 30 ноября в Брестском областном Дворце культуры Федерации профсоюзов Беларуси состоялся VII областной фестиваль «Поверь в себя!», в котором приняли участие отделения дневного пребывания для инвалидов 12 территориальных центров Брестской области, дома-интерната дер. Волки и представители ряда городских общественных объединений инвалидов.
В фойе была организована
Творческие номера, подготовленные воспитанниками отделений, подкупали искренностью и дарили заряд хорошего настроения.
Со сцены Дворца культуры участников фестиваля приветствовали заместитель главы администрации Московского района города Бреста Алла Петровна Ульяницкая и заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома – начальник управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения Василий Васильевич Соловчук. Обращаясь со словами искренней благодарности к организаторам фестиваля, выступающие отметили, что молодые люди с ограниченными возможностями стремятся ни в чём не уступать здоровым сверстникам: реализуют творческий потенциал и совершенствуют свои музыкальные и вокальные навыки и способности.
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По решению Организации Объединенных Наций 3 декабря во всем мире отмечается Международный День инвалидов. По инициативе ГУ «Территориальный центр социального...
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