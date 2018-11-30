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Брестские ремесленники предложили отмечать 16 мая профессиональный праздник

01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В преддверии приближающегося 1000-летнего юбилея нашего родного города брестские ремесленники выступили с республиканской инициативой. Председатель Первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области «Садружнасць» Жан Васько обратился в Администрацию Президента Беларуси Александра Лукашенко с письмом, в котором предложил учредить 16 мая профессиональный праздник всех мастеров рукоделия. Дата была выбрана неслучайно – именно в этот день в 2005 году был подписан первый указ № 225 о ремесленной деятельности в Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61128.php

Брестские ремесленники предложили отмечать 16 мая профессиональный праздник

фото - иллюстрация

Сегодня рукоделие в Беларуси продолжает набирать популярность. Число белорусских ремесленников в нашей стране неизменно растет и уже достигает почти 40 тысяч человек. Ни один праздник и мероприятие не проходит без участия ремесленников, которые несут важную миссию сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной самобытности и традиций. По мнению Жана Васько, день ремесленника может стать достойной наградой для всех белорусских мастеров рукоделия за их честный и нужный труд на благо Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61128.php

Брестские ремесленники предложили отмечать 16 мая профессиональный праздник

Кроме важной даты, в честь дня ремесленника было предложено провести в городе над Бугом большой международный ремесленный фестиваль, который бы украсил 1000летний юбилей Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61128.php

Брестские ремесленники предложили отмечать 16 мая профессиональный праздник

Письмо от профсоюзной организации ремесленников Брестской области было рассмотрено Министерствами экономики, труда и социальной защиты, а также Национальной академией наук Беларуси. В настоящее время готовится проект соответствующего нормативного правового акта, который после согласования и широкого общественного обсуждения будет внесен на рассмотрение Главы государства в установленном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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В преддверии приближающегося 1000-летнего юбилея нашего родного города брестские ремесленники выступили с республиканской инициативой. Председатель Первичной...
 
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