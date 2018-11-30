«Музей истории города» представил 20 копий оригинальных листов Брестской Библии

30 ноября 2018 года «Музей истории города Бреста» отметил свое двадцатилетие. Решение о создании музея городской истории в доме, построенном в 1928 году по проекту известного польского архитектора Юлиана Лисецкого, открыли для горожан, гостей и туристов.



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Белоснежный двухэтажный особняк под черепичной крышей – памятник архитектуры и интереснейшая коллекция документов, планов, макетов, фотографий, предметов обихода и быта жителей Берестья, Бреста-над-Бугом, Бреста. 4500 музейных предметов. Их дарили частные лица, передавали организации, закупали на аукционах и у коллекционеров.



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- Музей не пишет историю, он ее сохраняет, - сказала директор музея Светлана Томчук.

- Мы хотим, чтобы наш музей стал еще лучше. Я сегодня впервые озвучиваю план расширения музея, передав ему соседнее здание по Леваневского, 1 (где сейчас находятся суды Ленинского и Московского районов Бреста). Если, конечно, будет возможность перестроить его для создания современной музейной экспозиции. В ближайшее время мы со Светланой Алексеевной плотно займемся этим вопросом, - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук . - А в этом здании можно будет реализовывать локальные музейные тематические проекты.



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В день рождения музейщики пригласили посетителей на выставку из 20 факсимильных копий оригинальных листов Брестской Библии. Это первый совместный проект Музея истории города Брест и Национальной библиотеки Беларуси.