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«Музей истории города» представил 20 копий оригинальных листов Брестской Библии
01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
30 ноября 2018 года «Музей истории города Бреста» отметил свое двадцатилетие. Решение о создании музея городской истории в доме, построенном в 1928 году по проекту известного польского архитектора Юлиана Лисецкого, открыли для горожан, гостей и туристов.
Белоснежный двухэтажный особняк под черепичной крышей – памятник архитектуры и интереснейшая коллекция документов, планов, макетов, фотографий, предметов обихода и быта жителей Берестья, Бреста-над-Бугом, Бреста. 4500 музейных предметов. Их дарили частные лица, передавали организации, закупали на аукционах и у коллекционеров.
- Музей не пишет историю, он ее сохраняет, - сказала директор музея Светлана Томчук.
- Мы хотим, чтобы наш музей стал еще лучше. Я сегодня впервые озвучиваю план расширения музея, передав ему соседнее здание по Леваневского, 1 (где сейчас находятся суды Ленинского и Московского районов Бреста). Если, конечно, будет возможность перестроить его для создания современной музейной экспозиции. В ближайшее время мы со Светланой Алексеевной плотно займемся этим вопросом, - сказал председатель Брестского горисполкома Александр
В день рождения музейщики пригласили посетителей на выставку из 20 факсимильных копий оригинальных листов Брестской Библии. Это первый совместный проект Музея истории города Брест и Национальной библиотеки Беларуси.
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30 ноября 2018 года «Музей истории города Бреста» отметил свое двадцатилетие. Решение о создании музея городской истории в доме, построенном в 1928 году по проекту...
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