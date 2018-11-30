ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Музей истории города» представил 20 копий оригинальных листов Брестской Библии

01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

30 ноября 2018 года «Музей истории города Бреста» отметил свое двадцатилетие. Решение о создании музея городской истории в доме, построенном в 1928 году по проекту известного польского архитектора Юлиана Лисецкого, открыли для горожан, гостей и туристов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61127.php

«Музей истории города» представил 20 копий оригинальных листов Брестской Библии

Белоснежный двухэтажный особняк под черепичной крышей – памятник архитектуры и интереснейшая коллекция документов, планов, макетов, фотографий, предметов обихода и быта жителей Берестья, Бреста-над-Бугом, Бреста. 4500 музейных предметов. Их дарили частные лица, передавали организации, закупали на аукционах и у коллекционеров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61127.php

«Музей истории города» представил 20 копий оригинальных листов Брестской Библии

- Музей не пишет историю, он ее сохраняет, - сказала директор музея Светлана Томчук.

- Мы хотим, чтобы наш музей стал еще лучше. Я сегодня впервые озвучиваю план расширения музея, передав ему соседнее здание по Леваневского, 1 (где сейчас находятся суды Ленинского и Московского районов Бреста). Если, конечно, будет возможность перестроить его для создания современной музейной экспозиции. В ближайшее время мы со Светланой Алексеевной плотно займемся этим вопросом, - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. - А в этом здании можно будет реализовывать локальные музейные тематические проекты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61127.php

«Музей истории города» представил 20 копий оригинальных листов Брестской Библии

В день рождения музейщики пригласили посетителей на выставку из 20 факсимильных копий оригинальных листов Брестской Библии. Это первый совместный проект Музея истории города Брест и Национальной библиотеки Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 ноября 2018 года «Музей истории города Бреста» отметил свое двадцатилетие. Решение о создании музея городской истории в доме, построенном в 1928 году по проекту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бытовые услуги Городокского КБО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика