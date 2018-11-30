Новый год к нам мчится, праздник к нам стучится... Город продолжают украшать и наряжать

На площади Ленина в городе Бресте уже стоит елка, украшенная световыми гирляндами, но – без игрушек.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61126.php

Читать полностью в источнике с фото:





Установлен светящийся фонтан, с забытым с лета объявлением «Купаться запрещено».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61126.php

Читать полностью в источнике с фото:





Радуют глаз освещенные заходящим солнцем подарочная коробка с бантом на макушке и огромный елочный шар – любимые уличные новогодние игрушки жителей и гостей города с прошлого года.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61126.php

Читать полностью в источнике с фото:





Торговцы украшают и заполняют товаром деревянные домики рядом площадью и на улице Гоголя: гирлянды-украшения, шарики-носочки, шаурма-курочка-блины.