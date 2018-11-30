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Новый год к нам мчится, праздник к нам стучится... Город продолжают украшать и наряжать

01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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На площади Ленина в городе Бресте уже стоит елка, украшенная световыми гирляндами, но – без игрушек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61126.php

Новый год к нам мчится, праздник к нам стучится... Город продолжают украшать и наряжать

Установлен светящийся фонтан, с забытым с лета объявлением «Купаться запрещено».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61126.php

Новый год к нам мчится, праздник к нам стучится... Город продолжают украшать и наряжать

Радуют глаз освещенные заходящим солнцем подарочная коробка с бантом на макушке и огромный елочный шар – любимые уличные новогодние игрушки жителей и гостей города с прошлого года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61126.php

Новый год к нам мчится, праздник к нам стучится... Город продолжают украшать и наряжать

Торговцы украшают и заполняют товаром деревянные домики рядом площадью и на улице Гоголя: гирлянды-украшения, шарики-носочки, шаурма-курочка-блины.

 
Теги: Брест
 
 
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На площади Ленина в городе Бресте уже стоит елка, украшенная световыми гирляндами, но – без игрушек. Установлен светящийся фонтан, с забытым с лета объявлением...
 
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