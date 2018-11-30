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Цены на услуги сельских бань будут регулировать облисполкомы
01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Цены на услуги сельских бань будут регулироваться облисполкомами. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №818 от 14 ноября 2018 года, которое вступило в силу, сообщает БЕЛТА.
Услуги бань общего пользования и душевых, расположенных в сельской местности, будут включены в перечень социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами.
Принятие постановления будет способствовать обеспечению населения, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань и душевых по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование (субсидирование) деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.
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Цены на услуги сельских бань будут регулироваться облисполкомами. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №818 от 14 ноября 2018 года, которое...
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